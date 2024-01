Izborni zakon RS: Vraćanje nadležnosti ili pokušaj ustavnog puča?

BANJALUKA - Najava da će Republika Srpska uskoro usvojiti svoj izborni zakon, a na prijedlog vladajuće većine, već je izazvala žustre reakcije opozicije, koja na konstataciju vlasti da se ovim zakonom vraćaju nadležnosti Srpskoj i štiti njen ustavni poredak na bazi Dejtona, odgovara da je ovo pokušaj ustavnog puča jer vladajući ne žele da prihvate izmjene Izbornog zakona BiH.

Podsjetimo, Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, rekao je 3. januara nakon sastanka vladajuće koalicije da je tekst izbornog zakona RS spreman i da će, čim prođe neophodne procedure, stići na dnevni red Narodne skupštine (NS) RS.

Zakonom se, između ostalog, podrazumijeva da bi Republička izborna komisija RS trebalo da sprovodi izbore za lokalni nivo, izbore za predsjednika Republike i NS RS, a da će na Centralnoj izbornoj komisiji BiH ostati izbor za parlamentarni nivo BiH.

Obrazlažući najavu Dodik je poručio da CIK BiH, te drugi strani uticaji, trenutno rade na rješenjima koja se tiču izbornog procesa u BiH i koja direktno utiču na legitimitet i ingerencije Srpske.

"Odlučili smo da kreiramo naš izborni zakon RS koji je u skladu s Ustavom BiH i Republike Srpske, a koji ne zadire u izbore na nivou BiH", naglasio je Dodik.

Petar Đokić, predsjednik Socijalističke partije, naveo je da će djelovanje po ovom osnovu isključivo biti zaštita ustavnog poretka na bazi Dejtonskog mirovnog sporazuma, dok je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Demosa, poručio da je ovo borba za konstitutivnost, ustavnost i zakonitost, na koju Srpska ima legitimno pravo. "Mi imamo svoju izbornu komisiju. Mi ćemo je ovim osnažiti i sprovesti izbore sa svim onim što traži dio međunarodne zajednice i nekih vampirskih ambasada, ali i iz opozicije", poručio je Darko Banjac, predsjednik Narodne partije Srpske (NPS).

Nenad Stevandić, predsjednik Ujedinjene Srpske, rekao je da će pozvati predsjednike svih političkih partija u NS RS da pogledaju tekst zakona te iznesu jasne stavove.

Bitno je istaći i da je Dodik kazao kako će prije usvajanja izbornog zakona Republike Srpske biti donesen zakon kojim se na prostoru Srpske zabranjuje djelovanje i primjena odredaba Izbornog zakona BiH, a koje se tiču lokalnih i predsjedničkih izbora na nivou Republike Srpske, ali i FBiH.

S druge strane, za opoziciju je izborni zakon Republike Srpske neprihvatljiv iz više razloga... Prvi je što ga predlažu SNSD i većina, i to baš u času kada Dom naroda BiH treba da odluči o izmjenama Izbornog zakona BiH.

"Ovo je toliko providno. Vladajuća koalicija želi da ima alibi jer će u Domu naroda odbiti izmjene Izbornog zakona BiH", kaže Ognjen Bodiroga, član Predsjedništva SDS-a.

Navodi da je tačno da Republika Srpska ima pravo da po Ustavu i Dejtonu sprovodi lokalne, predsjedničke i izbore za NS RS, ali da ne vjeruje u iskrene namjere vlasti.

"SNSD i ostali žele da plasiraju priču u javnosti o nekom vraćanju nadležnosti i da se predstave kao patriote, a i sami znamo da su oni prenijeli desetine nadležnosti", dodao je Bodiroga za "Nezavisne novine".

Igor Crnadak, potpredsjednik PDP-a, poručio je da Dodikova najava znači da SNSD želi potpunu kontrolu, kako bi, kako je rekao, izbore sveo na "demokratski nivo Sjeverne Koreje i najkorumpiranijih afričkih zemalja".

"Kad je došlo vrijeme za poštene izbore, za skenere i otisak prsta, za uvođenje reda u biračke odbore, Dodik se sjetio da pravi svoju izbornu komisiju, kako bi on lično donosio odluku o tome ko je pobijedio, a ko izgubio", rekao je Crnadak.

Za Nebojšu Vukanovića, predsjednika Pokreta za pravdu i red, ovo je ustavni puč.

"Dodik se očigledno plaši uvođenja novih tehnologija u izborni proces, koje bi spriječile njegovu izbornu krađu. Ako on hoće da raspiše izbore, onda ko nas sprečava da raspišemo svoja izborna pravila. Ako on to uradi i oduzme ingerencije CIK BiH, pa onda svaki čovjek može izvršiti puč i sprovoditi samostalne izbore. Ovo su mafijaški poslovi u kojima mi ne želimo da učestvujemo", naglasio je Vukanović.

Poručio je da raspolaže informacijama kako su pojedini opozicionari već kazali da će podržati Dodika jer se radi o nacionalnom pitanju.

"Ja još neću izlaziti s imenima, ali ko god iz opozicije bude javno iskočio sa stavom i podržao Dodika, moraće se suočiti sa posljedicama, neću imati milosti prema njima", poručio je Vukanović.

Podršku izbornom zakonu neće dati ni Narodni front.

"Jasno je kao dan kome smetaju skeneri, fer i pošteni izbori i veća kontrola izbornog procesa. Po njima bi izgleda najbolje bilo da ne sprovode izbore uopšte, da samo upišu ko će koliko osvojiti, što rade u velikoj mjeri i kada izbore sprovodi CIK uz ovakav postojeći izborni zakon. Naravno da nećemo prihvatiti ovo rješenje jer vjerovati privatizovanim Dodikovim institucijama da će provesti fer i poštene izbore je kao vjerovati u Djeda Mraza, a, istini za volju, ni CIK se nije proslavio postojećim Izbornim zakonom", kazala je Jelena Trivić, predsjednica Narodnog fronta.

Nije se puno čekalo ni na reakciju iz FBiH, a iz SDA su kazali da je "krajnje vrijeme da Dodik bude zaustavljen" jer se radi o nasrtaju na ustavnopravni poredak BiH.

