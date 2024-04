Izborni zakon Srpske siječe krila "preletačima"

BANJALUKA - Prelazak narodnih poslanika ili odbornika iz jedne u drugu političku partiju tokom trajanja njihovog mandata (preletači) više neće biti moguć, jer će ubuduće osvojeni mandat na izborima pripadati stranci, a ne pojedincu.

Ovo je predviđeno Prijedlogom izbornog zakona Republike Srpske, koji će se danas, 18. aprila, naći na dnevnom redu posebne sjednice Narodne skupštine RS.

"Mandat pripada političkoj stranci, koaliciji ili listi nezavisnih kandidata koja ga je predložila na kandidatskoj listi", piše u članu 14 predloženog zakona.

Podsjećamo, u Nacrtu izbornog zakona RS, o kome su poslanici raspravljali krajem marta ove godine, član 14 je predviđao da mandat pripada izabranom nosiocu.

Što se tiče izmjene u daljem, u prijedlogu se navodi i da mandat ne može prestati, osim u zakonom predviđenim slučajevima. A takva mogu biti dva slučaja.

"Izabranom nosiocu mandata prestaje mandat ako u toku trajanja mandata istupi ili bude isključen iz političke stranke, koalicije ili liste nezavisnih kandidata koja je učestvovala na izborima i na čijoj je kandidatskoj listi bio izabrani nosilac mandata", pojašnjeno je u Prijedlogu izbornog zakona RS.

Ovo pitanje, podsjećanja radi, tokom rasprave o Nacrtu zakona potegao je Milanko Mihajilica, poslanik PDP-a, rekavši da bi zakonom trebalo da se propiše da izborne liste i dalje ostanu otvorene, ali da onaj ko osvoji mandat ne može da ga "ponese" sa sobom prilikom izlaska iz te stranke. Kao primjer on je naveo Aleksandra Trninića, aktuelnog poslanika u parlamentu Srpske, koji je od ulaska u NS RS 2022. godine do danas već promijenio četiri stranke.

Ovi stavovi očigledno su doprli do svih koji su bili uključeni u izradu izbornog zakona Srpske. To potvrđuje i Lazar Stjepanović, pravni predstavnik Republike Srpske.

"Ovaj član je izmenjen iz razloga da bi se sprečila politička korupcija i trgovina osvojenim mandatima. Na ovaj način će se stati na put i prelasku iz jedne stranke u drugu zbog zadovoljavanja ličnih interesa", kaže Stjepanović za "Nezavisne novine".

Srđan Mazalica, poslanik u Klubu SNSD-a u NS RS, kaže da je ovo pitanje o kojem postoji saglasnost svih političkih partija u Srpskoj.

"To je stavljeno da se pokuša animirati opozicija, jer je bilo odlazaka poslanika iz njihovih redova. SNSD nikada nije imao problem s tim prelascima i mi nismo sakupljali poslanike na taj način da prelaze iz drugih partija", naveo je za "Nezavisne".

No, možda SNSD zaista nije, kako to kaže Mazalica, sakupljao poslanike, ali je od 2014. godine najviše prelazaka iz drugih partija upravo bilo u tu stranku.

Zbog toga, opozicija ne vjeruje u dobre namjere vlasti u vezi sa ovim zakonom.

"To vidim kao jedan novi momenat u kojem vladajuće političke strukture shvataju da gube uticaj usljed promjene vlasti, i svjesni su da bi ih na taj način jedan dio narodnih poslanika napustio. Ovo je model po kome oni treba da zadrže svoje mandate i da im se njihove partije ne okrnje. Da su imali zaista dobru namjeru, oni nikada ne bi okrnjivali političke partije opozicije, prevodeći njihove ljude i dajući tim halapljivim, glavnim i prevrtljivim političarima funkcije koje nose benefite i razna ovlašćenja. Dakle, vlast je direktno učestvovala u toj korupciji, a sad imaju strah od toga", poručio je Vukota Govedarica, šef Kluba poslanika SDS-a u NS RS.

Nebojša Vukanović, predsjednik Kluba poslanika Za pravdu i red u NS RS, smatra da se radi o čistoj manipulaciji javnosti.

"Žele da pridobiju javno mnjenje. To su mamci kako bi pokušali pridobiti opoziciju, ali od toga nema ništa. Izborni zakon se ne donosi preko noći, imali smo samo jednu javnu raspravu. Jasno je da zakon nije imao šire konsultacije", ističe Vukanović.

Slaviša Marković, poslanik PDP-a, navodi da je namjera da se stane u kraj političkoj trgovini dobra. Međutim, sporno je, kaže, koliko je u stvari sam izborni zakon Republike Srpske ustavno-pravno utemeljen i koliko je moguća njegova primjena.

"Nacrt koji smo imali u Narodnoj skupštini RS nije bio prihvatljiv, jer se kosio sa Izbornim zakonom BiH, i to je sada pitanje struke. Podsjetiću vas da smo imali nedavno jasne navode od stručnjaka za ustav da ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom i da nije primjenjiv u praksi. Vidjećemo šta će biti na Skupštini, da li su predlagači uspjeli da isprave te probleme", rekao je Marković.

Takođe, dodao je i da opozicija neće podržati Prijedlog izbornog zakona RS ukoliko se on ne bude bitnije razlikovao u odnosu na nacrt.

Podsjećanja radi, NS RS nedavno je dobila još dva "preletača". To su Aleksandar Trninić, koji je nakon SDS-a, Narodnog fronta, samostalnog nastupa, prešao u Ujedinjenu Srpsku (US), te Kostadin Vasić, koji je iz US prešao u NPS.

