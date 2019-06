Izetbegović: Akcioni plan možemo dostaviti jednostrano

GORAŽDE - Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je da se Akcioni plan može jednostrano dostaviti kada se formira Savjet ministara.

"Mi smo u MAP-u od 2010. Radi se o tome da trebaju akcioni plan. Mi akcioni plan možemo jednostrano dostaviti kada uđemo u Vijeće ministra, naš ministar vanjskih poslova ili odbrane koji će doći iz reda Bošnjaka pošalje taj akcioni plan, ali bi željeli da imamo dogovor", rekao je on i dodao:

"Ne želimo da radimo stvari koje će ponovo poslati lošu sliku iz BiH, da se sutradan premijer obraća govoreći da to nije stav srpskog naroda i ministara. Želimo da imamo bar minimalan kompromis i sporazum. Jednostrano slanje je zadnja varijanta, pokušavamo dobiti od mandatara koji će doći iz SNSD-a izjave da će on poštovati Ustav i zakone ove zemlje uključujući i Zakon o odbrani. Kada kažemo poštivati Ustav, to znači da neće entitet nametati volju državi u nadležnostima koji su države a ne entitetske", poručio je Izetbegović.