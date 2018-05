Izetbegović: BiH odlučna da održi pozitivan zamah i nastavi s reformama

SOFIJA/SARAJEVO - Predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića obratio se danas na plenarnom zasjedanju Samita EU - Zapadni Balkan u Sofiji.

On je u ime Bosne i Hercegovine pozdravio Deklaraciju Samita i ponovio da joj se Bosna i Hercegovina pridružuje.

"Veoma je važno da s ovog samita pošaljemo snažnu poruku kojom se potvrđuje evropska perspektiva za cijelu regiju zapadnog Balkana. Bosna i Hercegovina pozdravlja pokretanje konkretnih inicijativa za poboljšanje infrastrukturne povezanosti, kao i povezanosti među ljudima. Cijenimo kontinuirani angažman EU na jačanju političkih i ekonomskih veza, kako između EU i regije zapadnog Balkana, tako i unutar regije", rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Istakao je da je Bosna i Hercegovina dala svoj doprinos poboljšanju tih veza poduzimanjem niza aktivnosti na provođenju prioritetnih mjera u okviru priprema za samit u Sofiji.

"Bosna i Hercegovina je posvećena regionalnoj saradnji u oblasti ekonomskog, infrastrukturnog, energetskog i sigurnosnog povezivanja – kroz mehanizme poput Berlinskog procesa i Agende za povezivanje. Vidimo to kao put za izgradnju povjerenja, unapređenje odnosa i stvaranje opipljive ekonomske dobrobiti naših građana. Zalažemo se za pronalaženje obostrano prihvatljivih rješenja za sva otvorena pitanja i bilateralne sporove. Pozitivan primjer naših napora je zaključivanje Sporazuma o granici s Crnom Gorom", rekao je Izetbegović i dodao da BiH pozdravlja novu Strategiju za zapadni Balkan koju je Evropska komisija objavila 6. februara.

"U toj strategiji mi se posebno dojmila rečenica u kojoj se kaže:"Svakodnevni život na Zapadnom Balkanu treba postepeno približiti životu unutar Evropske unije.“ Razmislite o tome na trenutak. Proces pristupanja EU je najdjelotvorniji pokretač transformacije naših država, društava i ekonomija, u cilju dostizanja modernih demokratskih standarda, izgradnje konkurentnih tržišnih ekonomija i povećanja ekonomskog rasta i razvoja", istakao je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

"Naši građani nam govore da je dostizanje evropskih standarda za njih prioritet. Oni žele da kvalitet roba i usluga, kvalitet hrane, zraka i vode i kvalitet infrastrukture budu jednako dobri kao u EU. Žele da vožnja od 580 kilometara od Sarajeva do Sofije traje jednako kao i vožnja od Varšave do Berlina: 5 umjesto 10 sati. Taj cilj ćemo postepeno i postići provedbom planova poput Agende za povezivanje", poručio je Izetbegović.

Takođe, poručio je da je Bosna i Hercegovina odlučna da održi pozitivan zamah započet u oktobru 2014. godine i da nastavi s reformama i napretkom u procesu pristupanja EU.

"Imamo dva ključna konkretna cilja u tom pogledu: dobijanje kandidatskog statusa do kraja 2018. godine i otvaranje pregovora što je prije moguće nakon dobijanja kandidatskog statusa. Da bismo te ciljeve ostvarili, potrebno je da Evropska komisija do novembra 2018. godine objavi svoje mišljenje o aplikaciji Bosne i Hercegovine za članstvo u EU. Zahvalni smo institucijama i državama članicama EU na kontinuiranoj podršci koju pružaju procesu našeg pristupanja EU. Nadamo se da će se ta podrška EU nastaviti i ubuduće, posebno u postupku stjecanja kandidatskog statusa do kraja 2018. godine", rekao je Izetbegović.

Da bi proces proširenja imao potrebnu podršku unutar EU, mi u regiji, rekao je dalje, moramo raditi na tome da našim prijateljima u Evropi jasno artikuliramo koje su to koristi i vrijednosti koje će naša integracija u EU donijeti Evropi u cjelini.

"Radi se o dvosmjernoj ulici. Da bi postojali obostrani interes i entuzijazam, moraju postojati i uzajamne koristi. Svojim proširenjem na zapadni Balkan EU ne želi da „uvozi“ nove probleme, a mi ne želimo da postanemo članice EU da bismo „izvezli“ naše probleme u EU. Želimo iskoristiti mehanizme iz procesa pristupanja EU kako bismo te naše probleme riješili, dostigli evropske standarde i dali doprinos stabilnosti, sigurnosti i prosperitetu Evrope. Danas ovdje potvrđujemo da je budućnost zapadnog Balkana u Evropskoj uniji. Postizanje tog cilja dalo bi novu energiju osnivačkoj viziji Evropske unije – viziji Evrope ujedinjene u miru, prosperitetu i raznolikosti. To je ujedno i najbolji način da postignemo trajnu stabilnost, sigurnost i prosperitet zapadnog Balkana. Bez obzira s koliko izazova se suočili, bez obzira na koliko prepreka naišli, moramo istrajati na tom putu. Alternative nema - rekao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u obraćanju na plenarnom zasjedanju Samita EU - Zapadni Balkan u Sofiji", saopšteno je iz Predsjedništva BiH.