Izetbegović: Borićemo se protiv korupcije

​Borićemo se protiv korupcije, te graditi državu i provoditi reforme kao nikada do sada, rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik Stranke demokratske i kandidat za člana Predsjedništva BiH na skupu u Sarajevu.

Izetbegović je u uvodu obraćanja najavio pobjedu SDA na predstojećim izborima, što, kako je kazao, garantuju skupovi SDA koji su održani u proteklom periodu.

"Zašto će pobijediti SDA? Vidjeli ste naše ljude koji su večeras predstavljeni. Ima li to iko? Kada vam izađu Amor Mašović, Bisera Turković, Safet Kešo, Alma Čolo, onda imate slatke muke ko će nositi listu", kazao je Izetbegović.

Naglasio da će SDA u Kantonu Sarajevo pobijediti zbog svega što je uradila u proteklom periodu, ali i zbog onoga što su obećali, a nisu uradili oponenti.

"U FBiH SDA ima manje ministara od SBB-a i HDZ-a BiH. Mi smo bili motor napretka, uprkos blokadama i problemima koje smo imali. U FBiH ima duplo više stanovnika u odnosu na entitet RS, ali svi ekonomski parametri su tri na prema jedan u korist FBiH. Samo Sarajevo je jače od cijelog entiteta RS. Kada je država u pitanju, dvije trećine ima ova druga strana. Pokušali su da nas zaustave, da kažemo da nam je dosta. Nikada! Moj emanet mlađima večeras je: Nikada! Ne dajte da vas umore", poručio je Izetbegović.

Izetbegović je istaknuo ulogu kadrova SDA koji su se u proteklom mandatu na državnom nivou suprostavljali retrogradnim politikama.

"I ja imam protukandidata. Kakva je razlika između kandidata SDA i ostalih. On je pisao otvorena pisma. Koštalo nas je to oko dva miliona KM. Mi smo pisali istoriju. To je ta razlika. Skupilo ih se 11 vidljivih i još 11 iza njih, manje vidljivih, da ih ohrabruju. Da ih je 111, jedan odlučuje", izjavio je Izetbegović.

SDA je, dodao je, imala odgovor na sve i imat će odgovor na sve, a Bog i narod će podržati one koji pozivaju na mir i koji su dovoljno snažni da vode stvari u pravom smjeru.

"Osim što smo dobri, moramo biti i jaki i sa te pozicije pružati ruke. Moramo natjerati one koji su nas izdali da stanu sa nama u jedan front, da brane državu i da se ne izmiču. Onda ćemo naći sve te divne ljude širom BiH koji žele mir i stabilnost. To SDA nudi. Samo moramo biti jaki, a samo sloga vodi ka snazi", izjavio je Izetbegović.

"Pred izbore se daju obećanja. Napravili smo Platformu koju sada neću čitati. Samo ću obećati da, ako sačuvamo kakvu takvu stabilnost, da će borba protiv korupcije biti kao nikada do sada, da će izgradnja zemlje biti kao nikada do sada, da će reforme ići kao nikada do sada i da će plaće i penzije porasti do kraja mandata 50 posto", poručio je Izetbegović.