Izetbegović: Čović je mogao dobiti više

SARAJEVO - Mislim da je gospodin Čović mogao dobiti više, treba na drugačiji način da se odnosi prema Bošnjacima, rekao je bošnjački član Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović.

Izetbegović je u intervjuu za N1 komentarisao kako poboljšati odnose sa Hrvatskom i šta su bile teme razgovora u proteklom periodu.

"Prije svega, to je bilo vrijeme kada se pričalo o izgradnji Pelješkog mosta i njenih izjava koje su izazvale reakcije. Mi smo pokušavali poboljšati odnose sa Hrvatskom, pa smo ponekad i prešutili nešto što nam ne odgovara u javnosti. Onda sam ja odlučio izaći u javnost, jer ne riješavaju se neka bitna otvorena pitanja sa Hrvatskom. Lijepo je imati dobre odnose i uspješne sastanke, ali nikako da riješimo Buško jezero; troše naš energetski resurs, ne plaćaju ljudi, ogromna imovina je u Hrvatskoj koja se ne vraća, krenuli su graditi most za koji nas nisu pitali, a rekli su da jesu. Bile su teške izjave gospođe Kitarović koje obeshrabruju one koji žele da povuku BiH na evropskom putu, jer "šta će vam jedna zemlja sa 10.000 terorista". Ona je tražila sastanak i razgovarali smo. Ono što želimo od Hrvatske da se odnosi prema nama kako ona želi da se drugi prema njoj odnose, da nas respektuje, poštuje naša prava i stavove, da konačno rješavamo pitanja i ne ponavljamo iz sastanka u sastanak šta treba riješiti", kazao je Izetbegović.

"Imali su reakciju koja je bila prejaka u prvi mah u odnosu na presudu za udruženi zločinački poduhvat, ali su i to reterirali i naravno da će reterirati. Hrvatska se trudi da bude jedna civilizirana zemlja i mislim da će stvari ići u tom smjeru i mislim da će prema nama imati sve korektniji odnos", dodao je Izetbegović.

S obzirom da su se u javnosti pojavile spekulacije da treba otkazati gostoprimstvo Kolindi Grabar Kitarović, povodom najavljene posjete, Izetbegović je rekao:

"To bi bilo previše. Šta se postiže s tim što se nešto ne komunicira? Treba razgovarati i u lice reći što imate".

Na pitanje može li se razgovarati sa Čovićem, Izetbegović je odgovorio:

"Može, dosta toga se i uradi i funkcioniše kako-tako taj spreg, međutim mislim da je gospodin Čović mogao dobiti više. Treba na drugačiji način da se odnosi prema Bošnjacima. Vidite, ja sam se potrudio u ovom mandatu da se Hrvati bolje osjećaju i budu relaksirani u odnosu na nas. Treba istu stvar da uradi gospodin Čović. Pritiskom ne možete postići ništa u odnosu na Bošnjake, možete postići samo suprotan efekat. Mi smo iz prve prije desetak godine čim se ukazala potreba prihvatili sporazum sa Vatikanom, a onda Čović stavi u ladicu ugovor sa IZ i misli da je postigao nešto u odnosu na mene, IZ ili Bošnjake".