Izetbegović: Čović se direktno stavlja na stranu Hrvatske

SARAJEVO - Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je danas da je Draganu Čoviću, članu Predsjedništva, ponuđeno da promjeni stav ove institucije u vezi gradnje pelješkog mosta, ali je on to odbio.

Izetbegović je ocijenio da se Čović tako direktno stavio na stranu Hrvatske.

''Imamo jednu opstrukciju, imamo igrače unutar sistema bosanskohercegovačkog koji blokiraju te naše pokušaje. Na svako pismo oni odgovore drugim pismom, na svaki naš pokušaj, imate uvijek one koji će pokušati da blokiraju. Gospodin Čović je bio ponuđen da ponudi promjenu stava Predsjedništva pa da vidimo ima li te promjene, nije pristao na to. Gospodin Ivanić je kazao da bi u najmanju ruku trebali biti upoznati šta konkretno UNCLOS garantuje BiH i da imamo tu tačku dnevnog reda, gospodin Čović je i to odbio. Dakle, stavlja se na stranu Hrvatske direktno'', poručio je Izetbegović za N1.

On je dodao da će ovo pitanje biti ''na vrućem režimu'' u narednim mjesecima izrazivši nadu da će se odnos prema Bosni i Hercegovini promijeniti nakon oktobarskih izbora.

''Šta sada? Na vrućem režimu će pitanje biti održano do izbora, nadam se promjeni odnosa prema ovoj zemlji nakon 7. oktobra. Do tada, ćemo mi poduzeti korake koje smo obećali. Šta, kako i ko, danas vam neću reći'', poručio je on.