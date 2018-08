Izetbegović: Čoviću je preče da se dogovori sa Sarajevom, nego Banjalukom ili Beogradom

Komentari: 3

Voice of people

DraganRankitic

Na žalost turskog vođe Bakir-a IzzetBey-a, očigledno Čoviću NIJE preče da se dogovori sa Sarajevom, nego sa Banjalukom ili Beogradom. Zna taj ustaša Čović ko su mu najgori neprijatelji. Iako on mrzi i Srbe, ipak su mu Turci najgori neprijatelji u ovom trenutku. A na temu Kosova, to je pitanje i te kako relevantno i za raspadnutu dejtonsku uniju FBiH i RS. Naime ako se Kosovo zaista primi u UN, sledeći zahtev stiže iz RS. Zato je bolje IzzetBey-u da ubeđuje brata Hašima Tačija da spusti loptu i nekako se nagodi sa Srbijom. Tako rastu izgledi da i dejtonska unija FBiH i RS opstane duže. Mada ja ne vidim razloga za to. Ovakva dejtonska unija FBiH i RS (bivša Brozova veštačka tvorevina S.R. BiH) nije ni u interesu turskog naroda. I Turci gube zbog svog teranja inata i odbijanja da se dogovori mirna i sporazumna podela i razlaz.