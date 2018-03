Izetbegović: Da li bi Vučić pristao na ono što nudi da je u mojim cipelama?

SARAJEVO - Bošnjački član Predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je, govoreći o odnosima sa Srbijom i Hrvatskom, odnosno problemima granice i gradnje Pelješkog mosta, rekao da "tu nema otvorenog pitanja", te da je "BiH priznala i Srbiju i da je Srbija priznala BiH".

"Nema tu otvorenog pitanja, mi smo priznali Srbiju, Srbija je priznala nas. Problem je demarkacija, obolježavanje toga i ovo što Srbija traži mimo toga. Da se napravi poseban režim za te centrale. Ako se utvrdi da su one srbijanske sto posto, zašto ne bi pomogli ljudima da se nekim žicama to ogradi, da se to korisiti. Tada moraju platiti potopljeno zemljište i korištenje vodnog resursa. Za sve vrijeme i za sve buduće vrijeme to nisu stvari koje se lome preko koljena, ponavljam stoti put, ne znam zašto se neki ljute", rekao je Izetbegović u emisiji "Pressingu" na televiziji "N1".

Izetbegović je, odgovarajući na pitanje "šta ako se dokaže da je da je Elektropriveda učestvovala u gradnji hidrocentrala", rekao da su onda u pitanju milijarde koje nisu isplaćene Bosni i Hercegovini.

"Tražit ću da se plati, do zadnjeg penija. Mislim da će se riješti do ulaska Srbije u EU. Treba da riješi otvorena pitanja sa susjednim zemljama, a ako nije u stanju, da pristane na arbitražu", kaže bošnjački član Predsjedništva.

Ona kaže da BiH neće prihvatiti ono što Srbija nudi, a što ni sama ne bi prihvatila da je obrnuta situacija.

"Nema pristanka na ono što ni oni ne bi prihvatili. Evo gospodin Vučić da je u mojim cipelama i u mojoj situaciji bi li on pristao na te stvari? Ko bi u ovoj situaciji u kojoj se ja nalazim pristao na takvu stvar? Zašto bih na takvu stvar pristao?", upitao je Izetbegović.

Govoreći o odnosima sa Hrvatskom on je rekao da nema o čemu da se priča ako ta država troši vodu iz Buškog jezera, a za to ne plaća.

"O čemu onda pričamo? Ako imamo milijarde maraka vrijednu imovinu u Hrvatskoj i ne vraćaju nam 22 godine, nije to baš dobrosusjedniski. Ako počnete graditi most pa vas upozori EU da niste riješili pitanja sa BiH, vi to dalje ignorišete, dobijete pismo. Ja se moram boriti za prava i interese moje zemlje bez obzira da li to nekome izgledalo incidentno. Možda neko misli da bi to trebalo diplomatskije, mudrije, evo ja to radim ovako. Moramo sačuvati to pravio za našu djecu, za naše unuke", kaže Izetbegović.

On je upitao zašto ne bi Srbija i Hrvatska pristale na ubrzani rad komisija i rješevanja pitanja.

"Zašto ne bi utvrdili šta je istina sa tim elektranama. Ako Hrvatska i Srbija žele da rade na tome, to je posao od par mejseci. Zvizdić je napisao jedno pismo Plenkoviću oko Pelješkog mosta na koje šest mjeseci nema odgovora", kaže bošnjački član Predsjedništva i dodaje da će BiH tražiti svoja prava ukoliko na proljeće krene gradnja Pelješkog mosta.

"Mi ćemo tražiti naša prava dalje. Međunarodno pravo poznaje sudove. Ići ćemo prema EU. Ne može EU trošiti svoj novac na nešto što krši zakon, upozorit ćemo na to. Ići ćemo prema Evropskom Parlamentu, Junkeru... Bolje da to riješimo sami", rekao je Izetbegović.