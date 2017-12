Izetbegović: Dejton 2 nije realna opcija

SARAJEVO - Bošnjački član Predsedništva BiH, Bakir izetbegović u susret novoj godini kaže da BiH prije ili kasnije mora da profunkcioniše bez stranaca, a izmjenu Dejtonskog mirovnog sporazuma ne smatra realnom opcijom.

"Ne možemo mi dovjeka imati OHR i ovakvo prisustvo međunarodne zajednice. I ona je u posljednjih deset godina u velikoj mjeri prepustila Bosni i Hercegovini da ''prohoda'', da to sve profukcioniše bez snažnog prisustva i intervencija međunarodne zajednice", kaže Izetbegović za BHRT u intervjuu koji će biti emitovan večeras.

Govoreći o Dejtonu 2, Izetbegović kaže da to ne smatra realnom opcijom, jer je to, kako vjeruje, konferencija koja bi morala biti ozbiljno pripremljena, a ako ne bi bila, to bi stvari moglo povući unazad.

Inače, 2018. je godina izbora na svim niovima u BiH, a Izetbegović kaže da zbog izbornog zakona taj proceš neće biti ugrožen.

Ne isključuje, međutim, mogućnost da bude ugroženo formiranje vlasti jer ono zavisi od Doma naroda koji, s obzirom na presudu Ustavnog suda, ne može biti formiran.

Za kašnjenje sa odgovorima na Upitnik Izetbegović krivi Republiku Srpsku, koja, kako kaže, pružala grčevit otpor i kada je na dnevnom redu bila aktivacija MAP.