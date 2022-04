Izetbegović: Dejtonski sporazum je luđačka košulja

SARAJEVO - Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, izjavio je da je Aleksandru Vučiću, čestitao porukom na pobjedi, te govorio o tome kakvu politiku Srbije očekuje prema BiH u narednom periodu.

"Vulina će biti manje", poručio je on u intervjuu za N1 i dodao:

"Vulin nam tu šeta po BiH, širi srpski svet. Mislim da će toga biti manje nakon izbora u Srbiji. Mislim da će biti manje podrške Rusiji", rekao je on.

Za izjavu izaslanika američke vlade za zapadni Balkan Gabrijela Eskobara da se o građanskom konceptu BiH može razgovarati nakon što uđe u EU, Izetbegović je rekao kako ne misli da su to stavovi SAD već da je riječ o "disonantnoj izjavi".

"Mi znamo američku politiku. Ona je kao buldožer - vodi polako stvari u pravom smjeru, s povremenim usporavanjima. Ali to je politika koja stoji iza BiH", kazao je Izetbegović.

Dodaje kako Escobar pokušava "vruć krompir pokušava prebaciti u krilo bh. političara i da ih sve izjednači", ističući kako "njegove izjave nemaju utemeljenje".

"Dejtonski mirovni sporazum je luđačka košulja na rukama patritotski i proevropski orijentirane većine. Sputava glavnu snagu u BiH. Pedeset osam posto ruku je probosanskih stranaka, tradicionalno bošnjačkih, koje su za stabilnost, mir, protiv kriza, za evropski i NATO put. I tih 58 posto Dejton gura u 1/3. Dejtonski sporazum je omogućio aparthejd i Dodiku i otvorio šansu da radi to što radi. Da se to pretvori u realnom životu u srpski entitet, da Bošnjaci i Hrvati žive u agoniji koja traje decenijama. Dao u šake jednoj grupi okupljenoj oko HNS, koja ima 150.000 glasova, da bude jednaka kao grupacija koja ima pet-šest puta više glasova. Sve je to Dejton. Eskobar nije u pravu kada kaže da nije problem Dejton, jeste problem", rekao je Izetbegović.

Istakao je kako ne želi praviti neprijatelje od Vašingtona i Brisela jer nam trebaju, ali da je na ivici kada razgovara sa njima te da zna biti neugodan.

Razgovori o izmjenama izbornog zakona će, kaže, biti nastavljeni, ali ne u narednom periodu.

"Suicidno je to pokušavati u narednim sedmicama. Nemoguće je postići bilo šta kada su napravljene dvije greške. Jedna je stvorila nepovjerenje 'zašto se Čović i Izetbegović zatvaraju da razgovaraju o sudbini svih ljudi? Zašto nisu prisutni zastupnici ostalih stranaka, ljevičari?'", kazao je.

Navodi kako "Čović pravi blokade i koketira sa strankama u RS", te da SDA nije ta s kojom HNS/HDZ ima problem jer oni nisu nikada predložili kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva.

Za termin legitimno predstavljanje koje je potpisao u Mostarskom sporazumu, kazao je da je to učinio kako bi uopšte došlo do sporazuma i da je to "pomalo dvosmisleno".

Ponovio je kako je za njega Željko Komšić legitimni predstavnik, ali da termin legitimni predstavnik treba utvrditi struka.

Govoreći o zahtjevima HDZ/HNS, kazao je kako iznose neistine jer su izgubili samo jednu poziciju i da imaju "veći dio kolača u vlasti nego je Ustav propisao".

Govoreći o eventualnim sankcijama Dodiku, kazao je kako će ih "biti" i da će se stvari nakon toga "normalizovati".

Na pitanje da li zaslužuju građani RS da trpe zbog Dodika, odgovorio je: "Ne znam da li će se ići dotle ili će sankcije biti preciznije, da se odnose na njega i krug oko njega. Ali nisu samo lideri krivi. Krivi su oni koji ih uporno izglasavaju i podržavaju. Možda ako pogode sankcije entitet i zaustave razvoj, onda će razmisliti zašto to rade i zašto ga podržavaju".