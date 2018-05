Izetbegović: Do 2026. milion radnih mjesta i prosječna plata od 1.450 KM

SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović obratio se na današnjoj Konvenciji SDA pred 207 prisutnih članova koji će u nastavku sjednice izabrati kandidata za člana Predsjedništva BiH i predstavio izbornu platformu pod nazivom "Agenda SDA BiH 2026".

Predstavljajući "Agendu" on je rekao da je BiH u poziciji u kojoj se vidi cilj zbog čega je predložio da se izborna platforma odnosi do 2026. godine. Kako kaže do te godine BiH se može učiniti razvijenom zemljom i zemljom pomirenih naroda.

"To konkretno znači da do kraja 2018. godine odgovoriti na dodatna pitanja EU i početko 2019. godine dobiti kandidatski status i krenuti u pregovaranje", rekao je Izetbegović.

On je istakao da će BiH morati prilagoditi zakonodavstvo evropskom zakonodavstu. Kako kaže, plan je da Oružane snage BiH podignu stepen spremnosti. Dodao je i da se mora podići namjenska industrija.

Dodao je da BiH treba reorganizovati u ekonomske regije, implementirati presude Evropskog suda za ljudska prava, izvršiti poreska rastrećenja, unaprijediti obrazovni sistem (dualni sistem obrazovanja) u skladu s potrebama tržišta, raditi na jačanju vladavine zakona i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, administraciju do 2026. godine svesti na broj od 35 hiljada uposlenih na svim nivoima, unaprijediti zdravstveni sistem, dovršiti izgradnju autoputeva na trasi 5C, izgraditi autoput Sarajevo-Beograd.

Istakao je važnost izgradnje aerodroma u Bihaću, modernizaciju rudnika, izgradnje hidroelektrane Vranduk, povećanja BDP-a, industrijske proizvodnje i izvoza.

Ocijenio je da u svemu ovome nema nikakvog politikanstva i da je ovo proces koji je realan.

"Vozili smo drugom, pa malo trećom, u ovom mandatu četvrtom i dodat ćemo u petu i stići do one tačke. Nigdje nećete vidjeti nagli skok. Sve prati logiku stvari", poručio je prisutnima.

Kako kaže, sve ovo dovelo bi do 2026. do povećanje prosječne plaće do 1.450 KM i broja zaposlenih do milion.

Što se tiče broja zaposlenih, on je podsjetio da je obećao 100 hiljada radnih mjesta za deset godina i da je za tri godine otvoreno 15 hiljada novih radnih mjesta.

Rekao je da je slogan u SAD-u bio “Yes, we can” i da SDA neće preuzimati tuđe slogane, ali da može reći: "Boga mi i mi iz SDA itekako možemo".

(Klix.ba)