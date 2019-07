Izetbegović: Dodik je odgovoran za krizu

SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović ocijenio je danas da predsjednik SNSD i član Predsjedništva BiH Milorad Dodik "sve nas postupno i uporno uvlači u krizu".

"Namjerno nisam rekao SNSD, nego predsjednik SNSD, jer je upravo Milorad Dodik odgovoran za krizu u koju sada postupno tonemo, ali i za uporne opstrukcije i zastoje koji koče oporavak i napredak BiH već deceniju. Da nije bilo destruktivne politike Milorada Dodika ova zemlja bi do sada bila članica NATO saveza i EU, njena ekonomija i životni standard građana bi se mjerio sa ekonomijom zapadnih, a ne istočnih susjeda", rekao je Izetbegović na sjednici SDA, prenosi Klix.

Prema njegovim riječima, teško je pregovarati, sarađivati, praviti kompromise sa političarem koji se ponaša iracionalno, koji je spreman da radi na vlastitu štetu i štetu svog naroda i države.

"Njegovom voljom, koju je materijalizovao kroz odluke Narodne skupštine RS, zaustavljen je napredak BiH na NATO putu. Taj postupak je protivustavan, samim tim i antidejtonski. On je i protivzakonit, jer direktno krši Član 84. Zakona o odbrani", smatra Izetbegović.

Kako je ocijenio, nepristajanje na tu vrstu diktata, odnosno imenovanje kadra SNSD za mandatara Savjeta ministara pod tim uslovima iskorišćeno je da bi se kriza prenijela i na sve ostalo.

"Zaustavljeno je formiranje strukture, i time funkcionisanje zakonodavne vlasti na državnom nivou. BiH nije poslala svoju delegaciju u Savjet Evrope. U zastoju je evropski put BiH. Na čekanju je niz odluka bez kojih neće moći da se povuku sredstva stranih banaka za izgradnju infrastrukture širom BiH", naveo je Izetbegović.

Izetbegović je kazao i da treba pozvati i HDZ da prestane sa opstrukcijom formiranja nove Federalne vlade i postavljanjem nemogućih uslova.

"Ljubić i Čović snose direktnu krivicu za propast dogovora i sadašnje stanje. Predsjednik HDZ je u prethodnom mandatu, protivno rezoluciji PS BiH i konvenciji UN o pravu zemalja članica pristupu otvorenom moru, stao na stranu Hrvatske i omogućio početak izgradnje Pelješkog mosta koji zatvara izlaz BiH na otvoreno more. U ovom mandatu je to nastavio da čini predsjednik SNSD-a, pozivajući se na vitalni entitetski interes", rekao je on.

Kako je rekao, Čović i Dodik imaju sličan odnos prema Srbiji, odnosno kako kaže, "brane interese i stavove istočnog susjeda na štetu BiH".

"Najnoviji korak u tom smjeru je optužba Milorada Dodika da su ''Bošnjački predstavnici odbacili solidan predlog Srbije za demarkaciju granice''. Srbija nikada nije dostavila zvaničan predlog izmjene granice, sa čime uslovljava demarkaciju. U igri su bili usmeni prijedlozi koji su bili na štetu BiH i koji su izbjegavali angažovanje mješovitih ekspertnih komisija. Ja to naravno nisam mogao prihvatiti", rekao je Izetbegović.