Izetbegović: Dodika će zaustaviti njegov narod

SARAJEVO - Međunarodna zajednica je pokazala spremnost da "ozbiljno razgovaraju" sa liderima SNSD-a i HDZ-a BiH, Miloradom Dodikom i Draganom Čovićem, izjavio je lider SDA Bakir Izetbegović, poslije današnjeg sastanka sa izaslanikom SAD za izbornu reformu Metju Palmerom i direktorkom pri Evropskoj službi za spoljne poslove (EEAS) Angelinom Ajhorst u rezidenciji američkog ambasadora u Sarajevu.

Izetbegović je novinarima rekao da je na sastanku uspio da im, kako je rekao, "dokaže da probosanska strana neće biti manjeg otpora, već linija tvrdog otpora".

"Moraće da se nađe kompromis u kojem će sve četiri strane morati da naprave ustupak", rekao je Izetbegović.

Komentarisao je i Palmerovu ideju o brisanjima prefiksa u Domu naroda.

"U prvi mah sam mislio da se radi o lapsusu, ali on to ozbiljno misli. Što se tiče Predsjedništva, to su stare ideje - indirektni izbor", rekao je Izetbegović, prenosi N1 tv.

Komentarišući poteze Milorada Dodika, Izetbegović je rekao "da će ga zaustaviti njegov narod".

Izetbegović je uoči sastanka sa Palmerom i Ajhorst pozvao sve probosanske stranke da mu se pridruže kako bi međunarodnim predstavnicima dokazali da probosanska strana neće biti linija manjeg otpora.

Kako je rekao, on to ne može da postigne sam.