Izetbegović: Erdoan je do sada uradio sve što smo tražili od njega

TEŠANJ - Erdoan je do sada uradio sve što smo tražili od njega. Erdoan bukvalno ništa nije tražio. To je korektan čovjek i Turska je korektna zemlja. Mi ne smijemo takvog prijatelja izgubiti, rekao je Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH.

Izetbegović je na radnom ručku u organizaciji Opštinskog odbora (SDA) Tešanj u prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Tešanj upoznao prisutne sa aktuelnim odnosima BiH sa susjednim zemljama i međunarodnom zajednicom te se osvrnuo na prisutne teze, aktuelizovane uoči posjete predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović Ankari, o njegovom odnosu sa turskim predsjednikom Redžepom Tajipom Erdoanom, prenosi Faktor.ba.

"Ja imam takvog prijatelja u Erdoanu, a vi imate takvu zemlju kao prijatelja. On drži taj svoj amanet prema Aliji. Nije Alija njemu ostavio Bosnu u amanet, nego mu je ostavio brigu za Bosnu u amanet. Obavezao ga je da ne zaboravi ovu zemlju. Sve što sam do sada tražio, a to je teško milijarde KM, Turci su ispunili", rekao je Izetbegović.

On je među najvećim političkim uspjesima u bliskoj prošlosti izdvojio prilagođavanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) te Mehanizam koordinacije, što je pomoglo napretku BiH na evropskom putu. Uprkos problemima u funksioniranju koalicije, istakao je Izetbegović, stvari se kreću u pozitivnom pravcu.

"Usvojena su oba budžeta, završen je Upitnik, Ruralna strategije, akcize. Ne bi ništa od toga bilo da nije SDA. Ako smo zaista u ovih nekoliko godina, od mog obećanja o 100.000 radnih mjesta, napravili polovinu od toga. Ako smo milijarde KM više prikupili direktnih i indirektnih poreza. Ako su budžeti u prosjeku pet ili šest posto veći nego što su bili prošle godine. Ako je pomak napravljen u svim tim bitnim stvarima, to treba ljudima kazati te da shvate da imaju ovu stranku na koju se mogu osloniti" , kazao je Izetbegović.

(Faktor.ba)