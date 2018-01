Izetbegović: Erdoan me nazvao i rekao da je sa Kolindom

SARAJEVO - Erdoan me nazvao i rekao da se nalazi s gospođom Kitarović i pitao me da li smo za jednu trilateralu da uradimo na ministarskom nivou, pa zatim na predsjedničkom. Zašto da ne?, rekao je bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.

O susretu predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar - Kitarović i turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana u Turskoj, Izetbegović je u izjavi za N1 kazao da je poslao poruke Erdoanu šta je prihvatljivo za BiH, te da su ga zvali prilikom sastanka na mobilni telefon.

"Ne znam ja precizno ni šta je ona tražila, ja nisam vidio iz njihovih izjava šta je ona tražila. Poslao sam poruke Erdoanu šta je za nas prihvatljivo, naravno da nije prihvatljivo miješanje u unutrašnje poslove BiH. Čuo sam jedan komentar da će "Izetbegović prihvatiti sve što Erdogan bude tražio". Ja mislim da je obratno, on je prihvatio sve što sam ja tražio od njega. I on na taj način ispunjava amanet da će pomoći ovoj zemlji. On se obavezao da će pomagati ovoj zemlji i do sada je sve uradio što smo tražili. Pomoć Turske na evropskom putu, izgradnja infrastruktura, ogromne kvote mesa, brašna.. Mislim da je samo TIKA investirala oko milijardu maraka u BiH. Gospodin Erdoan je jedan korektan i pametan lider koji se neće miješati u unutrašnje stvari BiH. Ne možete vi tek tako napustiti građanski princip i uraditi što vam traže HDZ, HNS ili Čović i krenuti u segregaciju Izbornog sistema. To su balansi osjetljivi, nešto je bilo šanse da se tu uradi po modelu koji je predlagao File".

Na pitanje šta je bila poenta sastanka Izetbegović je kazao:

"Sad je sve to spekulacija. Zašto bi ona pokušala uraditi nešto što smo utvrdili da nije ni pokušala. Ja sam s njima jučer razgovarao telefonom, odjednom su me nazvali na mobilni telefon. Erdoan me nazvao i rekao da se nalazi s gospođom Kitarović i pitao me da li smo za jednu trilateralu da uradimo na ministarskom nivou, pa zatim na predsjedničkom. Zašto da ne? Uvijek vrijedi razgovarati. Kazao mi je da želi pomoći nama da imamo bolje odnose ako je došlo do diskomunikacije. Erdoan djeluje na takav način, osmisli nešto što će privući i jedne i druge".

(N1)