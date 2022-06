Izetbegović: HDZ-ov prijedlog izmjena Izbornog zakona neće proći Predstavnički dom

SARAJEVO - Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović izjavio je danas u Sarajevu da nije moguće da HDZ-ove izmjene i dopune Izbornog zakona prođu u Predstavničkom domu parlamenta BiH.

"Cilj je bio od početka poslati poruku da u jednom od domova zakon bude usvojen i to je razlog što mi nismo pustili da se to lako desi. Napravili smo jednu malu političku dramu oko toga, da bismo stavili reflektor na to pitanje", rekao je Izetbegović na konferenciji za medije nakon sjednice Doma naroda na kojoj su usvojene izmjene i dopune Izbornog zakona koje je predložio HDZ BiH.

Izetbegović je ponovio da HDZ-ov prijedlog izmjene i dopune Izbornog zakona neće proći u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.