Izetbegović: Ko voli rat, da Bog da ga imao u kući

Bakir Izetbegović, lider SDA je u intervjuu za BHRT otkrio kako je i njega, dok je bio član Predsjedništva Bosne i Hercegovine, slovenački predsjednik Borut Pahor pitao o "razilaženju" u BiH. Odgovorio je i na optužbe da želi rat.

Bakir Izetbegović je kazao kako se to dogodilo prije pet, šest godina. Tokom Pahorove posjete Predsjedništvu BiH.

"Tada smo bili Ivanić, Čović i ja. I tako je naivno postavio pitanje. 'Razmislite li vi nekada da vam je bolje da se raziđete, pa da se svi smirite?' Ja nisam dopustio da to izađe u javnost. Jer je bila prijateljska posjeta. A bila je razarajuća izjava", ocijenio je za BHRT lider SDA.

Izetbegović je naveo kako se to možda Pahoru čini normalno.

"Možda se njemu to čini normalno, ali nakon Tomašica, Srebrenice i sličnih događaja gdje su pobijeni svi ti ljudi, ne smije se dopustiti da se uopšte to pitanje otvara", rekoa je Izetbegović te nastavio.

"Možda je to uradio u dobroj namjeri. Nenamjerno. Raziđite se kao Česi i Slovaci. Da se neko rješenje nađe. Takve, nek me izvine, budalaštine je i govorio. Ovo što je rađeno poslije nije nimalo bilo naivno. Ubaciti ovo u javni prostor i gledati reakciju. Zato je moja reakcija bila jaka. Ima još takvih kuhinja koji prave slične stvari da se ispitaju situacije. U Zagrebu, Beogradu. Međunarodna zajednica mora ovakve stvari sijeći u startu, jer će nam se obiti o glavu", zaključio je on.

Nema ništa od mirnog razilaženja, poručio je Izetbegović.

"Nema nikakvog razilaženja Razgovarao sam sa (Miloradom) Dodikom o tome. Neću sada pričati detalje da ne budem nefer. Na taj način se dobijaju izbori. On to priželjkuje na neki način. On želi da bude zapamćen da je uradio takvu neku stvar dok je bio u najvećoj političkoj snazi. Svjestan je i on i svi mi da je to put iz kojeg ne znamo kako bi izašli", istakao je predsjednik SDA.

Što se tiče pominjanja rata, Izetbegović je rekao da na to treba reagovati.

"Treba reagovati, a ne praviti politiku od toga. To su besmislice na koje treba oštro regaovati. Ne treba od toga praviti politiku, kao što neki prave. Kažu da meni to dobro dođe i da ja zajedno to radim sa Dodikom. Ko voli rat da Bog da ga imao u kući. Ja ga ne volim", poručio je Izetbegović u emisiji BHRT-a.