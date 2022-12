Izetbegović: Mene je zvao Dodik na razgovore, a ne ja niti moji prijatelji

SARAJEVO – Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, tvrdi da ga je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, posljednjih dana u dva navrata pokušao "da uvuče u svoje medijske spinove i performanse".

"Tako je i ovaj put, kada Dodik svojim izjavama pokušava pomoći Osmorki, računajući da će se umjesto katastrofalnim sporazumom o formiranju vlasti na državnom nivou, mediji i javnost radije baviti pričama o tome ko je koga zvao, ko je šta dogovorio, koje su na nivou rekla-kazala", poručio je Izetbegović na svom Facebook profilu.

Kako kaže Dodika nisam zvao ni ja, ni moji "prijatelji".

"Jedina istina je da smo dogovorili ANP i NATO put BiH, on vrlo dobro zna zašto je na to pristao", rekao je Izetbegović, odgovarajući na Dodikove tvrdnje predsjednika nakon jučerašnjeg potpisivanja sporazuma SNSD-a, HDZ-a i "Osmorke" da su ga zvali Izetbegovićevi "prijatelji i molili da ga ne ostavi na cjedilu".

Izetbegović tvrdi da je u stvari bilo obrnuto.

"Dodik je preko nekolicine posrednika tražio da se sastane sa mnom na njegovom imanju u Laktašima, što nisam prihvatio, uz napomenu da se razgovori mogu voditi u Sarajevu, nakon što se okončaju izbori za domove naroda. Pozivi su stizali u nekoliko navrata, sve dok mu SDP nije isporučio četvrtog delagata u Domu naroda BiH", kaže Izetbegović.

Kada je riječ razgovorima sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem, Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, je naveo da je Izetbegovićev stav bio da se mora napadati predsjednik Republike Srpske kako bi (Izetbegovicć) imao bolju poziciju u Sarajevu.

"To je bio njegov pristup. Kada je bilo oko osmorke niko me nije zvao da moram s njima, ali su me zvali neki prijatelji Bakira Izetbegovića da ga ne ostavim na cjedilu", rekao je Dodik.

Dodik je ocijenio da, za razliku od ranijih vremena kada je u vlasti bio SDA, sporazum koji sadrži smjernice, načela i ciljeve u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti na nivou BiH za period 2022-2026. godina pokazuje da je kvalitet dogovora učesnika vlasti na daleko većem nivou.

"Pošto sam tradicionalni učesnik ovakvih razgovora moram da primijetim ozbiljnu razliku, a ona je sljedeća - kada je prošli put formirana vlast sa SDA nije bilo nikakvih sporazuma, nego samo tehnička podjela mjesta, nikakvih programskih ili bilo kakvih načela", rekao je Dodik.

Dodik je naveo da su problemi u vlasti tokom proteklog perioda proizilazili iz činjenice da je SDA više od godinu dana blokirao formiranje Savjeta ministara, a kada je formiran, dvije godine nisu htjeli da odlučuju ništa što nije po njihovom.

"Prema tome, oni su sami sebe diskvalifikovali", rekao je Dodik.