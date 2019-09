Izetbegović: NATO put i ANP povod da se kaže dosta

SARAJEVO - Predsjednik SDA Bakir Izetbegović izjavio je večeras na Televiziji N1 da su NATO put i Godišnji nacionalni plan (ANP) povod da se "stane na loptu" i kaže dosta.

Na konstataciju da je znao stavove predsjednika SNSD-a Milorada Dodika i prije pa je s njim formirao koaliciju, Izetbegović je rekao da nije on to odlučio, nego birači.

Na podsjećanje da je SDA glasala za četvrtog delegata, srpskog u NSRS, Izetbegović je istakao da "nije tačno, SNSD može sa tri delegata uraditi sve ono što radi sa četiri".

"Čekamo sazrijevanje SNSD-a i dovršimo ovaj mandat kojeg je ostalo tri godine sada. Da se krene i da se zemlja pokrene. Mi to ne možemo uraditi bez SNSD-a. Ostaće u tehničkom mandatu sve dok ne dođe do sazrijevanja. Sve dok se ne počne poštovati zakon", kazao je Izetbegović.

Takođe, dodao je da je SNSD već jednom zaustavljen.

"Mi smo već jednom zaustavili SNSD, SDA je to uradila i to zbog ponašanja prema povratnicima. To smo uradili 2014./15. HDZ je sve vrijeme teškao, da smo napravili grešku, da su oni u Banjaluci vlast. Ovaj put vjerovatno ne bi pristali na takvu stvar", naveo je predsjednik SDA.

Naglasio je da se nakon Kongresa SDA ništa se neće promijeniti, te da će stavove izrečene večeras "zakucati" na Kongresu za dva dana.

Izetbegović je kazao da se "mora vjerovati vozaču koji već 29 godina vas doveze na cilj".