Izetbegović: Na Mostarski sajam nisam došao jer je Čović tako želio

SARAJEVO - Predsjednik SDA Bakir Izetbegović najavio je da će, ukoliko sada ne bude riješen problem asimetrije Vijeća naroda Republike Srpske i Doma naroda Federacije BiH, to pokušati učiniti preko Ustavnog suda.

On je na konferenciji za novinare poslije sjednice Predsjedništva SDA u Sarajevu istakao da BiH "trese" puno veći problem od onog koji se trenutno pokušava riješiti, a to je problem asimetrije Vijeća naroda u Republici Srpskoj i Doma naroda FBiH.

"Problem asimetrije Vijeća naroda u Republici Srpskoj i Doma naroda FBiH daleko je bitniji za ovu zemlju. Ona ljude stavlja u diskriminacijsku poziciju", smatra Izetbegović.

On je naveo da SDA na rješenju tog problema insistira već 15 godina.

"I dobro je što imamo zajednički stav o puno bitnijem pitanju od Ljubićeve apelacije. Ako ne uspijemo sada riješiti to, onda idemo preko Ustavnog suda. Dom naroda u FBiH treba da štiti nacionalne interese, a on radi zapravo sve što radi i Predstavnički dom i čak je jači, a to nema nigdje na svijetu", smatra Izetbegović.

Prema njegovom mišljenju, ako ne bude usvojen novi Izborni zakon to je loša poruka za Evropu.

"Na nama je da pokušamo naći rješenje i nije kasno sve do kraja septembra, a ne 7. maja. HNS i Dragan Čović bi htjeli da oni određuju pravila igre i da četiri stranke u federalnom parlamentu nemaju pravo na svoj stav sa 60 odsto poslanika u tom parlamentu. Problem LJubićeve apelacije se svodi na to da se jedan ili dva predstavnika u Domu naroda FBiH budu na primjer iz zapadne Hercegovine, a ne iz Goražda. Dakle dva od njih 17. To je problem tog nivoa", rekao je Izetbegović.

Kada je riječ o njegovom neprisustvu na Mostarskom sajmu, Izetbegović je rekao da se to dogodilo jer je Čović tako želio.

"Dobio sam običnu pozivnicu koju dobije hiljade drugih. Predsjedništvo je pokrovitelj, a na njoj to nije stajalo. Nisam bio upoznat s protokolom. To su stvari koje su namjerno urađene. Nije bilo druge nego neodazvati se", rekao je Izetbegović.