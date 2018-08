Izetbegović: Ne može se ponoviti 1992. godina

SARAJEVO - Bošnjački član Predsjedništva BiH, Bakir Izetbegović, rekao je da BiH nema para da može pratiti modernizaciju oružanih snaga Srbije i Hrvatske u smislu nabavke aviona i helikoptera, ali da je namjenska industrija već takva "da se nikad više ne može desiti 1992. godina".

"Da je sad 1992. godina, mi imamo toliko toga u BiH da se možemo odbraniti", istakao je Izetbegović.

On je za Televiziju "N1" naveo da Srbija i Hrvatska "nabavljaju avione, raketne sisteme, hvališu se time".

"Kad ja kažem da ćemo mi ojačati našu namjensku proizvodnju, onda kažu da se pripremam za rat. Nevjerovatno je kako se pokušava taj dvostruki standard primijeniti kada su u pitanju patrioti BiH", rekao je Izetbegović.

On, s druge strane, smatra da bi cijeli region trebalo da ide ka demilitarizaciji. "Djeca im sele iz regiona, penzije su jako niske, ljudi jedva žive, živci se razvlače od tih priča o tim ratovima. Šta će im to? Nas prisiljavaju da to pratimo i mi ćemo to pratiti", tvrdi Izetbegović.

Osvrćući se na priče o trećem entitetu u BiH, Izetbegović je rekao da je to "kost ubačena između Hrvata i Bošnjaka", te ocijenio da taj treći entitet "niko ne bi znao ni nacrtati".

Odgovarajući na pitanje kakav je odnos između njega i lidera SBB-a BiH Fahrudina Radončića, Izetbegović je istakao da je taj odnos "skoro pa nikakav".

"Neka rivalstva i animoziteti se dese između političara, koji sami po sebi rastu kada ne komunicirate", rekao je Izetbegović, navodeći da se na nekim sastancima vidjelo da imaju skoro iste stavove po određenim pitanjima, da je bilo "konkretne komunikacije", ali ne "neke posebno prijateljske".