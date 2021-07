Izetbegović: Ne treba dolijevati ulje na vatru, na političarima je da spriječe sukobe

SARAJEVO - Bakir Izetbegović, lider Stranke demokratske akcije kazao je danas da ne treba dolijevati ulje na vatru i da treba čekati smirenje tenzija.

"Nadam se da ćemo u budućnosti biti pametniji, odlučivati sami i napraviti zemlju kojoj ne treba visoki predstavnik", izjavio je Izetbegović, a nakon otkazivanja sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Kao predsjedavajući Doma narada BiH kazao je da će biti na vezi sa Nikolom Špirićem i Draganom Čovićem i da će vjerovatno odgoditi sjednicu zakazanu za četvrtak.

Na pizanje šta očekuje od Kristijana Šmita koji u ponedjeljak preuzima OHR Izetbegović je rekao da je on pametan i smiren čovjek i da će znati kako se nositi sa svim.

Izetbegović je rekao da će lideri sigurno razgovarati i da su krize neizbježne poslije tragedije koja nas je zadesila prije dvije, tri decenije.

"Nadam se da nećemo doći do velike, duboke krize koja bi nas odvela u sukobe, a to je na političarima da urade da se ne desi", podvukao je on.

Tvrdi da je bilo pritisaka od dijela međunarodne zajednice na Incka da ne donese ovaj zakon, ali da u BiH nije bilo snage da se to uradi, te smatra da je Incko pomogao svima u BiH pa i srpskim predstavnicima.