Izetbegović: Nema članstva u NATO dok se svi ne usaglasimo

BANJALUKA - Predsjednik SDA Bakir Izetbegović rekao je da neće biti članstva BiH u NATO dok se o tome svi ne saglase.

"Saradnja i kretanje BiH ka članstvu u NATO su aktivirani. Ali, takođe, tačno je da neće biti članstva u NATO dok se o tome svi ne saglasimo", istakao je Izetbegović za "Glas Srpske".

On je izrazio uvjerenje da će stav Srba u tom smislu sazrijevati i da će se zajedno sa ostalima odlučiti za ono što će "donijeti stabilnost, sigurnost, onemogućiti nove konflikte i podići životni standard, kao što je to bio slučaj u zemljama koje su se priključivale NATO".

"Takav stav preovladavao je prije nekoliko godina. Ne treba se previše osvrtati unazad, pamtiti zlo i poraze. Svi smo prošli patnje i desetkovanja. Evropa se nikad ne bi pomirila, ujedinila, niti živjela u obilju da je nastavila živjeti u prošlosti", naveo je Izetbegović.

On je ukazao da su ratovi izazvani raspadom Jugoslavije i intervencija NATO okončani prije 25 godina.

"Treba ići dalje, miriti se i donositi racionalne i odgovorne odluke", rekao je Izetbegović.

Odgovarajući na pitanje da li će SDA od stranaka iz Srpske kao protivuslugu za imenovanje Mlađena Božovića za ministra za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara tražiti da Senad Bratić bude vraćen na poziciju potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, Izetbegović je rekao da u SDA nemaju namjeru da vezuju ta dva dogovora, ali traže da oba zasebno budu ispunjena.

Prema njegovim riječima, nije realno očekivati da će SDA prepustiti SNSD-u bilo šta u Federaciji BiH.

Izetbegović je naglasio da potpredsjednik FBiH "ima veoma jaku poziciju, neuporedivo jaču od potpredsjednika Republike Srpske".

"Imajući to u vidu, kao i ponašanje SNSD-a u ovom mandatu, nije realno očekivati da će im SDA prepustiti bilo šta u FBiH. Ali, kroz eventualno poboljšanje odnosa SDA i SNSD-a u budućnosti bismo mogli učiniti ono što je normalno, a to je da u obje entitetske vlade imamo ministre iz ove dvije pobjedničke stranke. Imali smo ranije takve koalicije i to je funkcionisalo", naglasio je Izetbegović.

On je ocijenio da je Obavještajno-bezbjednosna agencija BiH u proteklom mandatu uradila odličan posao, ali nije odgovorio na pitanje da li će SDA insistirati da Osman Mehmedagić ponovo bude imenovan za njenog direktora.

Govoreći o izmjenama Izbornom zakona BiH, Izetbegović je istakao da će uložiti napore kao i ranije, ali da će biti teško postići dogovor.