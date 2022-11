Izetbegović: Nije mudro izbacivati bazičnu patriotsku stranku iz vlasti u BiH

SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je danas kako nije mudro ni odgovorno izbacivati bazičnu patriotsku stranku iz vlasti Bosne i Hercegovine.

"Vidjet ćemo kako će se to sve zajedno završiti. SDA je pobjednička stranka. Pogledajte sve liste - državnog parlamenta, federalnog parlamenta, kantonalnih skupština, SDA je redovito prva, zatim nekoliko praznih mjesta, onda sljedeća. SDA je skoro duplo jača od sljedeće najjače stranke iz ovog probosanskog fronta", naveo je Izetbegović komentarišući aktuelnu situaciju u vezi sa formiranjem vlasti u BiH nakon održanih opštih izbora.

Izetbegović, prenosi Fena, smatra kako će to imati sigurno svoje posljedice.

"Nije riječ o izbacivanju SDA, niti strukture političara iz SDA iz vlasti, nego izbacivanja volje, jezgra patriotskog u BiH koje SDA predstavlja, svega onoga što je i u ovom zadnjem mandatu i u ovih 32 godine radila SDA za ovu državu", smatra on.

Po njegovim riječima, nije mudro popustiti "pred željama nekih stranaca i učiniti tu stvar radi komadića vlasti, koja će biti vrlo teška u sljedeće četiri godine".

"Nikome ne bi preporučio da takvu stvar radi. Vidjet ćemo da li će to uspjeti da urade, jer u Domu naroda je taj kontrolni paket. Ovo trčkaranje za HDZ-om, nuđenje u odnosu na Dodika, to vrijeđa one koji su četiri godine kritikovali SDA što je u toj koaliciji, koja je neizbježna, i vrijeđa sve građane, vrijeđa sve patriote. Mislim da ljudi koji su glasali za ovu "Osmorku" nisu očekivali takve stvari od njih", kazao je Izetbegović.