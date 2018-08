Izetbegović: Nije nam cilj zaustaviti izgradnju pelješkog mosta

IGMAN – Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas je na Igmanu komentarisao gradnju pelješkog mosta, poručivši da će to biti "duga šahovska partija s Hrvatskom gdje nama nije cilj zaustaviti gradnju mosta".

"Neće to biti stvar od nekih odluka koje će se uraditi sada u augustu ili septembru, mada ćemo mi povući poteze o kojima ja danas neću detaljno. Povući ćemo te poteze već uskoro", rekao je Izetbegović.

Kako je kazao, BiH nije cilj zaustaviti gradnju pelješkog mosta.

"To će biti duga šahovska partija s Hrvatskom gdje nama nije cilj zaustaviti gradnju mosta. Nama nije ni na koji način cilj uraditi nešto protiv interesa Hrvatske. Nama je cilj odbraniti naš interes", pojasnio je Izetbegović.

Naše pravo, istakao je, da naša djeca, unuci jednog dana imaju pristup otvorenom moru koje nam garantuje međunarodno pravo.

"Mi ćemo to izboriti, mi ćemo braniti ono što je pravo ove države i odbraniti. Nama je potreban papir na kojem je definisana granica i međunarodni koridor koji nas vodi do otvorenog mora. To se može uraditi i kada je most završen", dodao je Izetbegović.