Izetbegović: Nisam se krio u trezoru

SARAJEVO - Predsjednik SDA Bakir Izetbegović u razgovoru za MTV Igman govorio je o svojoj ulozi u ratnom Sarajevu, te onome što je radio u predratnim godinama. On je takođe rekao da se nije krio u trezoru tokom rata.

Izetbegović, je rekao da "nema nijedne stvari koju nije radio a koju je jedan muškarac dužan raditi kada su njegov narod i zemlja napadnuti".

"Dakle, nijedne. Ni one najteže, najopasnije, gdje se glava gubi. I to više puta. Ne vjerujem da je iko osim Željka Komšića, od ovih visokorangiranih političara, to radio šta sam ja radio. Ali dio Bošnjaka voli da cijepa svojima dlaku na četvero. Naravno da nisam bio u trezoru", odgovorio je Izetbegović.

Rekao je da je još 1986. godine govorio da će u BiH doći do rata.

"Ja sam 1986. godine počeo ljudima govoriti da će biti rata u BiH. Ni danas ne znam objasniti na bazi čega je to bilo. To je bio jedan iracionalan osjećaj, neka intuicija, na bazi onoga što sam čitao i što se dešavalo. Reakcije ljudi su bile vrlo loše na te moje prognoze, ali desilo se poslije", ispričao je.

Potom je dodao da je stalno insistirao na tome da se "narod naoružava".

"Gnjavio sam rahmetli Aliju s tim. Onda sam počeo sam to da radim. On je držao skupove i govore, a ja sam bio dole u masi i upoznavao ljude. One borbenije i mi smo pravili faktički organizaciju. Bitnije je da deset borbenih ljudi, organizovanih, hoće da se bore, nego da imate stotine ili hiljadu koji će predati puške kada se zapuca", rekao je Izetbegović, prenijeli su federalni mediji.