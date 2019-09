Izetbegović: Ništa se u BiH neće desiti na silu, mora doći do konsenzusa

SARAJEVO – Bakir Izetbegović ponovo je izabran za predsjednika Stranke demokratske akcije na Sedmom kongresu koji je danas održan u Olimpijskoj dvorani "Juan Sntonio Samaranach" u Sarajevu, i to jednoglasno glasovima svih 1.227 prisutnih delegata.

Nakon pobjede na stranačkim izborima, Izetbegović se prije svega osvrnuo na novi Statut SDA, koji će biti usvojen na Kongresu.

"Istakao bih racionalizaciju strukture stranke. Manja i efikasnija. Ograničavanje mandata. Dakle, ne može se više biti više od tri puta, ne može se više biti preko 12 godina na bilo kojem nivou predsjednik SDA. Tu je onemogućavanje kumulacije funkcija, ne možete biti predsjednik na jednom, na drugom i na trećem nivou, kako je to bilo do sada", pojasnio je novi-stari predsjednik SDA.

Istakao je i da se Stranka planira otvoriti prema onima koji nisu Bošnjaci, jer bi prema njegovom mišljenju, stranke trebale ličiti i na državu BiH.

Prioriteti Stranke u narednom periodu su, kaže Izetbegović, integracije unutrašnje te u Evropsku uniju i NATO. Kada je riječ o reformama kazao je da će nastojati da ih provode u skladu sa onim što je navedeno u Mišljenju Evropske komisije za dobijanje kandidatskog statusa.

Posebno će se u naredne četiri godine baviti problemom odlaska mladih iz zemlje, padom nataliteta i rastom mortaliteta.

"Šansu vidimo u snažnom ulaganju u nauku, kulturu i sport. Dakle, ova zemlja je prošla rat, bila je jedna ranjena nacija. Prvi cilj nam je bio briga o onima koji su stradalnici rata, o onima koji su branili ovu zemlju, o njihovim porodicama. U ovom času mi izdvajamo 1,5 miliona maraka svaki dan za te kategorije, ali evo danas smo se hvalili koliko smo povećali broj zaposlenih, koliko se povećalo punjenje budžeta, fondova... Mora biti više sredstava za nauku, za kulturu, za sport. Ovdje se rađaju izvanredni ljudi, nema dovoljno brige za njih. To su pojedinačni uspjesi, država se sistematski ne bavi tim talentima, odlaze iz ove zemlje, a oni su ustvari ono što je um i duša BiH", kazao je Izetbegović.

Predsjednik SDA osvrnuo se i na Programsku deklaraciju, koja će biti usvojena na današnjem Kongresu, a koja je izazvala niz reakcija unutar BiH.

"Neke stranke stave u svoj program disoluciju od BiH, pa to ne digne toliku prašinu, kao ovo što je SDA rekla da je njena pretenzija, želja, prioritet nekakav regionalno uređena BiH. Te regije bi bile bazirane na logičnim principima, teritorijalnim, istorijskim, saobraćajnim, na onom kako su svuda u svijetu na dvije noge postavljene stvari, a ne na nekom etničkom principu. To je izazvalo reakcije. To su želje SDA, to su politike za koje ćemo se mi boriti i za koje ćemo gledati da ubijedimo druge. Ništa se u ovoj zemlji neće desiti na silu. Mora doći do konsenzusa, do toga da se složimo oko nekih stvari. Ne treba se ljutiti zato što SDA ima svoje vizije, svoja gledanja na budućnost. Na primjer NATO. Nema članstva u NATO-u dok se svi ne usaglasimo, ali ima poštovanja donesenih zakona kretanja ka NATO-u, jer to smo već prošli, to smo dogovorili. Nadamo se da ćemo uspjeti ubijediti srpski korpus u BiH i srpske političare da se krećemo u tom logičnom smislu“, naglasio je Izetbegović i poručio onima koji su protiv puta ka NATO-u da prate šta će se dešavati u Sjevernoj Makedoniji i Crnoj Gori, koje su ušle u vojnu alijansu, i kako će se poboljšavati standard života tih ljudi.", rekao je lider SDA.

Prokomentarisao je i činjenicu da na Sedmom kongresu SDA nije imao protivkandidata, što se ranije nije dešavalo. Istakao je da misli da je dobio takvu podršku upravo zato što nije vladao "gvozdenom rukom".

"Praštao sam ljudima, što sam izbrisao te podjele 'tihićevci', 'bakirovci', što sam dao šansu onima koji su bili protiv mene, što uvijek nanovo, ne samo u SDA, nego i naspram onih koji su svašta radili i govorili protiv SDA, iz drugih stranaka, pružam ruku, okupljam jedan front i ljudi prepoznaju politiku kojoj nema alternative. To je jedna čvrsta, jaka politika, ali koja pomiruje", objasnio je Izetbegović bezrezervnu podršku unutar stranke.

Izrazio je nadu da će se BiH uskoro izvući iz političke krize u koju je zapala. Kazao je da ima istorijskih momenata kada je jedini način da krenete naprijed da se prihvati kriza.

"Što se nas tiče sve što tražimo je poštovanje Ustava, Dejtonskog sporazuma, vladavine zakona, ništa više, ali imamo druge dvije strane. Jedni traže promjenu izbornog zakona, a druga neimplementaciju zakona koji se odnose na NATO. Mi smo sve činili da do toga ne dođe, ali ima momenata kada jednostavno treba prihvatiti krizu. Tako da svi koji umišljaju da mogu dominirati, ucjenjivati, vrijeđati, nepoštovati Ustav, komšije, zakletve koje su dali i tako dalje, da vide dokle mogu ići, jer taj momenat nas kad-tad čeka", istakao je Izetbegović.

Jednoglasnom izboru Izetbegovića za novog-starog predsjednika prethodilo je glasanje delegata o tome da li će se izbor vršiti tajnim ili javnim glasanjem. Sa 1.225 glasova za, dva suzdržana i bez glasova protiv odlučeno je da se novi predsjednik bira aklamacijom, odnosno javnim glasanjem.