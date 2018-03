Izetbegović: OHR neće nametnuti izmjene Izbornog zakona

SARAJEVO - Bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović smatra da OHR neće nametnuti izmjene Izbornog zakona BiH, ali da bi trebalo da pomogne da se dođe do nekih rješenja.

"Ali, s obzirom na to da je Ustavni sud ustanovio da je rješenje OHR-a koje je svojevremeno nametnuto pogrešno i da ga treba popravljati, smatram da bi bilo pošteno, u najmanju ruku, od OHR-a i međunarodne zajednice da se iskristališe neko rješenje kada je riječ o Domu naroda Federacije BiH", rekao je Izetbegović večeras za sarajevsku televiziju TV1.

Govoreći o kandidatu SDA za bošnjačkog člana Predsjedništva BiH, Izetbegović, koji je i lider te stranke, istakao je da je najveću šansu dao Denisu Zvizdiću.

"On ima najveću šansu da se afirmiše, da se pokaže. Pomalo sam ga kočio da vodi politiku koja privlači pažnju zato što je morao da sačuva stabilnost Savjeta ministara. On je sa moje strane bio preferiran i stavljen u poziciju da odigra za sebe ponajviše i naslijedi me. Je li to uspio sa ovom mojom kočnicom, to treba da ocijeni široko tijelo u SDA", naglasio je Izetbegović.