Izetbegović: Od Merkelove sam tražio da se postigne mišljenje o aplikaciji BiH

SARAJEVO - U razgovoru sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel sam insistirao da se postigne mišljenje o aplikaciji BiH u vezi sa kandidatskim statusom. U njemu su sadržane upute BiH šta je još potrebno da uradi na svom evropskom putu – kazao je danas predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u izjavi za medije.

Rezimirajući jučerašnji sastanak sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel, on je naglasio da bi bilo dobro da se to ima do novembra kako bi bilo ugrađeno u programe vlada za sljedeći mandatni period.

Po njegovim riječima, u Berlinu se razgovaralo o načinima na koje naša zemlja može napredovati na evropskom putu.

"Ono na čemu sam ja insistirao, je da Njemačka bude uz nas, jer ovako komplicirana država, vjerovatno najkompliciranija na svijetu, po načinu kako je ustrojena, po gledanjima na prošlost, emocijama, teško se kreće i potrebni su nam prijatelji", kazao je Izetbegović.

Na pitanje novinara koliko bi bio ugrožen kandidatski status bez izmjene Izbornog zakona, kazao je da bi to bila loša poruka.

"Naročito je loša poruka ako bi se desilo ono što neki misle da će se desiti, da se neće moći formirati Dom naroda, koji postavlja dalje predsjednika FBiH i Vladu FBiH. Mislim da do toga doći neće, tako da nas to ne bi trebalo zaustaviti", kazao je predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.