Izetbegović: Početak gradnje autoputa Sarajevo-Beograd krajem godine

Komentari: 2

Nezavisnasrpska

Turska pseca posla ljigava... Izgradimo fol autoput preko tuzle do bijeljine i dalje do BG pa onda fol turska nema vise sredstava da dovrsi povratni autoput od BG preko Cacka i Visegrada do sarayeva. Na ovo Dodik ako pristane sam je kriv. Jer... U PSA I TURCINA VJERA JE ISTA !!!