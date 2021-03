Izetbegović: Pokušavamo da pomirimo dva principa

SARAJEVO – Bakir Izetbegović, lider SDA je izjavio kako se ništa posebno nije desilo i da se tokom večerašnjeg sastanka delegacija SDA i HDZ BiH u Sarajevu govorilo o Izbornom zakonu BiH, formiranju federalne vlasti i nagomilanih problema.

On je rekao da je danas razgovarao sa Matjuoom Palmerom koji insistira na uspostavi Interesorne radne grupa, a da SDA i HDZ naprave obrise rješenja.

"Pokušavamo da pomirimo dva principa na kojima ova država počiva - građanski i etnički. Imate diskriminaciju u odnosu na manjine kao što su Sejdić i Finci, imate diskriminaciju u odnosu na jedan narod koji je manjinski, kako tvrdi HDZ da im drugi biraju predstavike i imate diskriminaciju u odnosu na većinu. Recimo u Federaciji ne može većina da uspostavi novu strukturu vlasti ili da se popuni ustavni sud, jer manjina me dopušta. I o tome pričamo i pokušavamo naći balans", rekao je Izetbegović, prenosi Avaz.

On je dodao da je pomak to što HDZ shvata da se neće moći bez ustavnih promjena neće moći doći do promjena ni u FBiH ni na državnom nivou.

"Pokušaćemo da uspostavimo novu strukturu, ukoliko to me možemo i nemao dovoljno ruku, onda SDA insistira da se imenuju dva nedostajuća ministra. Bez njih nećemo moći uraditi ništa ni u Federaciji, ni na državnom nivou. Uostalom, to su danas rekli i prijatelji iz Amerike. Oni insistiraju i na tome da se predstavnici Centralne izborne komisije uključe u tu interresornu grupu. Ima pomaka", rekao je Izetbegović govoreći o formiranju nove vlasti u FBiH.