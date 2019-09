Izetbegović: Pomoćićemo Dodiku i SNSD-u da sazriju

SARAJEVO - Bakir Izetbegović, lider SDA, je uoči sjednice Glavnog odbora ove stranke, govorio o procesu formiranja vlasti i opstrukcijama,te kazao da se može očekivati dalje zatezanje situacije i produbljavanje krize, a zatim i sazrijevanje.

"Ovo što rade gospodin Dodik i SNSD već deset godina, inteziviranje jednog protivbosanskog odnosa koje je praćeno uvredama, pokušajima da se dominira, da se nametne volja jednog entiteta državi, neće ići, inače ova država nema budućnosti. Mi ćemo tu stati na loptu i pomoći gospodinu Dodiku i SNSD-u da sazriju, da poštuju Ustav, da poštuju vladavinu zakona, da poštuju procedure, da poštuju partnere i da poštuju ono na šta se gospodin Dodik zakleo kada je preuzimao poziciju predsjedavajućeg Predsjedništva BiH", izjavio je Izetbegović.

Kada su veze predstojećeg Kongresa SDA sa (ne)formiranjem vlasti u BiH, koje ističe predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, Izetbegović podsjeća da Čović uporno ponavlja tu misao te da takve izjave nisu fer.

"Ništa se promijeniti neće za sedam dana u odnosu na ovaj sad stav. Ne znam šta gospodinu Čoviću treba da takve stvari izjavljuje. Bolje bi mu bilo da se nedvosmisleno izjasni u vezi sa ANP-om jer dobijamo dvosmislene izjave. Da li je HDZ za NATO put BiH? Ako jeste, zašto ne podržava ANP? Ako stvarno smatra da nije uredu ničim uvjetovati formiranje vlasti, zašto onda on to tako rigidno uvjetuje? HDZ od nas traži da mi kreiramo izmjene Izbornog zakona onako kako se to njima dopada. Dva puta su to odbili, prvo Ljubić pa Čović, i sada čekaju. Jedino može HDZ predložiti izmjene Izbornog zakona, onakve kakve njemu odgovaraju pa neka ih usvoje, ako su skloni parlamentarci", pojasnio je predsjednik SDA.

Kada su novi razgovori o formiranju vlasti u pitanju, Izetbegović je kazao da su trebali biti održani novi sastanci te da je to namjeravala organizovati Evropska unija na temelju ranije potpisanih Principa za formiranje vlasti.

"Dodik je to odbio, odbio je gospodina Hahna", dodao je Izetbegović.