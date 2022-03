Izetbegović: Popraviti odnos Bošnjaka i Hrvata koji je Čović pokvario podrškom Dodiku

SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović izjavio je danas u Sarajevu da neće popustiti pritiscima u pregovorima koji se vode u vezi s izmjenama Izbornog zakona.

Kazao je da njemu predstavnici međunarodne zajednice prijete i podsjećaju da je i njegov otac morao podnijeti bolne stvari te da će tako i on morati uraditi neke nepopularne stvari koje će oboriti rezultat SDA na predstojećim izborima.

Izetbegović je potcrtao da neće pristati na to i da će predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović morati da plati za ono što je uradio i odustati od mnogih jakih stvari koje sada drži u Federaciji.

"Moraće odustati od blokada koje sada živimo, nedozvoljavanja da popunimo Ustavni sud, neformiranja nove vlade, od toga svega moraju odustati napismeno ili nema dogovora", rekao je Izetbegović.

Poručio je da je neophodno popraviti odnos Bošnjaka i Hrvata koji je, kako je rekao, pokvario Čović svojom podrškom Miloradu Dodiku i koketiranjem sa silama koje ugrožavaju BiH i tako naljutio Bošnjake i napravio problem.

"Mi moramo popraviti odnos s Hrvatima u BiH, mi smo na kraju krajeva bili jedan narod", naveo je Izetbegović.

Smatra da je Čović svojim djelovanjem toliko suzio manevarski prostor da sada nema nikoga ni iz lijeve opcije ko bi mu izašao u susret i ko vjeruje dvojcu Dodik - Čović da uđu u Predsjedništvo.

"Čović se poziva na to da su ljevičari krivi što su izabrali člana Predsjedništva iz reda Hrvata bošnjačkom većinom i da on ovo sve radi zbog toga, ali ne znam je li to tako", izjavio je Izetbegović.

Dodao je da se sada traži da on i SDA riješe taj problem s kojim nemaju ništa.

"Odjednom smo mi kao glavni u BiH, iako mnogi ti stranci čine da mi ne budemo glavni i da dođu neki drugi mladi s kojima se po restoranima dogovoraju protiv nas, ali sad smo glavni kad treba 'pokupiti političke gelere'. Ne dam", poručio je Izetbegović.