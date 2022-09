Izetbegović: Povećaćemo plate i penzije za 50 odsto

Samo složni možemo napraviti prosperitetno društvo i zemlju u kojoj mladi žele ostati, izjavio je predsjednik Stranke demokratske akcije i kandidat za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.

On je pozvao građane da glasaju za SDA i najavio reforme.

"Dajte puno povjerenje SDA i pokrenućemo reforme, izgradnju, ekonomiju kao nikada do sada. Gradićemo auto-puteve, brze ceste, aerodrome, investirati u poljoprivredu i energetiku kako nismo mogli do sada. Rezultat će biti 50 odsto više plaće i penzije do kraja nastupajućeg mandata“, tvrdi Izetbegović

Na skupu održanom u Tarčinu Izetbegović je istaknuo da ga vežu posebne emocije za ovo mjesto i predizborne skupove SDA koji su održani prije 12 godina.

"Odavde sam 2010. krenuo u pobjedničku kampanju. Ona je bila mnogo neizvjesnija nego ova danas. U proteklom periodu sam obišao cijelu BiH, ali i građane BiH koji žive u iseljeništvu širom Evrope. Sve miriše na pobjedu. Važno je razgovarati sa našim narodom jer je izložen neviđenoj propagandi i to ne samo sada, već decenijama. Uz Božju pomoć i uz podršku naših dobrih, osviještenih, odanih patriota idemo ka rezultatu koji garantuje pozitivni preokret u sudbonosno važnom mandatu koji je pred nama. Od završetka rata nije bilo važnijih izbora. I naš narod to osjeća i naš narod to zna. Ili ćemo imati najveći poslijeratnu krizu, ili ćemo imati najveći napredak“, rekao je Izetbegović.

Predstavnici međunarodne zajednice bi, dodao je, trebali poštovati BiH, te poštovati presude Evropskog suda za ljudska prava i vlastite standarde i konvencije.

"Ne povlačite se pred nasilnicima, branite Dejtonski mirovni sporazum, radite svoj posao, ne pravite trule kompromise zloupotrebljavajući presude Evropskog suda za ljudska prava kako biste izašli u susret HDZ-u. I ne ljutite se na SDA što vas u takvom djelovanju ne prati. SDA vam može biti partner, ali nikada neće biti poslušnik. Mi odgovaramo samo svom narodu“, poručio je Izetbegović predstavnici međunarodne zajednice.

"Građani BiH već 500 godina žive po standardima koji danas postoje u Evropi i kojima Evropa teži. Stoljećima vjerski objekti se naslanjaju jedni na druge, bh. patrioti zaista vjeruju da Bosna nije samo parče zemlje na Balkanu već ideja, vjera da ljudi različitih religija, nacija i kulturnih tradicija mogu živjeti zajedno“, istakao je Izetbegović.