Izetbegović: Pravda se ne može mjeriti nečijom vjerskom ili nacionalnom pripadnošću

sultan Boªkir Al trezori zaboravlja da mu je boªbo u doba Drugog svetskog rata bio aktivan u muslimoªnskim "humanitarnim" udruženjima kao član panislamističke organizacije "Mloªdi muslimani" i to pronacističke frakcije koja je podržavala SS-ovu Handžar-diviziju i ustašku NDH, zbog čega 1946. biva osuđen na tri godine robije. Po odsluženju kazne studira i diplomira pravo 1956. godine u Sarajevu, nakon čega se zapošljava u fabrici „Bosna“ u kojoj će provesti skoro trideset godina. Neimatevišealica se politički do kraja profilisao krajem 60-ih i početkom 70-ih, kada je napisao političko-verski program poznatiji kao "Isloªmska deklaroªcija" (1970), u kojem se zalaže za državni sistem utemeljen na principima sunitskog islama.

ja ovome Izetbegovicu nista ne vjerujem. neko mu napisa ovaj tekst i on ga procita. Kad ga covjek cuje reko bi pravi covjek; politicar. nazalost ovo sve sto procita izetbegovic koci se sa onim sto radi, slijedi i kako se ponasa. Zahvaljujuci prvenstveno srbima , komunistima desio se Zavnobih, avnoj, AFZ itd. Muslimani su kao i danas bili vise vjerska zajednica nego drzavotvorni narod, jer da je drugacije masovno bi se digli protiv NDH i Fasizma 1941. Njegova stranka ciji je on predsjednik, njihovi clanovi i simpatizeri su pretezno antikomunisti, antijugosloveni, antisrbi, antihrvati, proturci, proarapi itd. Zato mu ja ne vjerujem, jer da se njegov rahmetli Otac drzao tih vaznih datuma, koji po meni jesu vazni i istorijski onda ne bi potpisao kraj Republike BiH i daytonski sporazum, sto je bio i kraj Zavnobihske SR BiH. To znaci da je osnovana jedna sasvom druga drzavna zajednica na pricipima dva entiteta, tri naroda. I zato molim Izetbegovica da se vise ne blamira i da se ne igra inteligencijom bosnjaka