Izetbegović: Pravi se presedan kakav se do sada nije desio

SARAJEVO - Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, kazao je nakon sastanka sa predsjednikom SDP-a Nerminom Nikšićem da se "pravi presedan kakav se do sada nije desio".

Izetbegović je sa Nikšićem govorio o koaliciji, kako je kazao, koja bi se pružila od vrha države, preko entiteta do kantona u koji bi ušli SDA, SDP, DF a po potrebi i manje stranke.

"SDP je već krenuo u neke dogovore na nivou kantona. Bez obzira kako se završi stvar na nivou kantona, mi još uvijek predlažemo da se ovakav blok napravi na nivou entiteta i države. Smatramo da u ovoj državi, ovoj zemlji, postoje četiri komponente. Srpska i hrvatska su već dogovorile i ujedinile, postoji bošnjačka koju u većini predstavlja SDA i četvrta komponenta su ljevičarske, građanske stranke, oni ljudi koji ne smatraju, kojima nije prioritet pripadnost tradicionalnim vrijednostima, vjeri i slično. Mislim da se ta bošnjačka i bosanska mogu pronaći u 99 posto bitnoga za ovu zemlju, kada poredamo prioritete, preklapamo se u 99 posto", kazao je Izetbegović.

Kako je kazao, SDA je relativni pobjednik na svim nivoima.

"Mislimo da se pravi presedan kakav se do sada nije desio, koji unosi novi haos u haotične odnose u BiH, presedan koji će se svakome kroz vrijeme vraćati. Apelovali smo SDP da ne ide u tom smjeru, pokušali smo zakočiti dok je ta čitava akcija trajala. SDP ima pravo na svoje odluke, a mi imamo pravo da procjenimo da one nisu dobre. Nastavljena je jedna ostrašćena postizborna kampanja u odnosu na SDA koja je neutemeljena, nepravična, koja je nepotrebna, sataniziranje SDA, zamolili smo da to prestane. Ja se nadam da će to prestati. Nikšića sam podsjetio na neke stvari, da nismo zaslužili takav odnos. Trebamo biti odgovorni prema ovoj zemlji, građanima, treba zaboraviti međusobna rivalstva i napraviti jak front koji to može zaustaviti", poručio je Izetbegović.

U Centrali Stranke demokratske akcije (SDA) održan je sastanak predstavnika Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije (SDP) BiH na kojem se razgovaralo o formiranju vlasti u BiH.

Sastanak je organizovan na inicijativu SDA, a uime te stranke prisustvovali su Bakir Izetbegović, Šefik Džaferović, Denis Zvizdić, Adil Osmanović, dok su uime SDP-a na sastanku bili Nermin Nikšić, Zukan Helez, Zoran Mikulić i Miro Lazović.

(N1)