Izetbegović: Pregovori će biti nastavljeni

SARAJEVO - Bakir Izetbegović, lider SDA, rekao je da se "nada da će do ušiju nekih političara u BiH doći da, slanje ANP-a ne znači članstvo u NATO-u".

On je dodao da to "oni iz SDA ponavljaju" te da to ponovio i Metju Palmer, posebni izaslanik SAD za zapadni Balkan.

"Jasno je da slanje ANP-a nije i članstvo u NATO-u. Taj stav mi nećemo promijeniti ni sada ni poslije kongresa", rekao je Izetbegović, dodavši da se moraju poštovati Ustav i zakoni.

On je izrazio nadu da će "ovo što je rekao Palmer u pozitivnom smislu ohrabriti neke ljude da naprave neke korake".

Odgovarajući na pitanje šta će biti nakon 5. septembra, kazao je da će biti 6. i 7. i tako dalje.

"Nastavićemo razgovarati i pregovarati. Mislim da je tu bilo nekih politčkih blefiranja. Nema nikoga u BiH ko će da pokuša da destabilizuje situaciju, jer bi to bila destabilizacija situacije, ne samo u BiH, nego i u regionu. Nema nazad", kazao je Izetbegović.

Dodao je da se "neće dozvoliti da se vraćaju neke nadležnosti nazad".

"Ako se budemo vraćali nazad, možemo doći do 92. ili do 95. pa se predomisliti u vezi sa cijelom konstrukcijom BiH koju smo prihvatili. Nema nazad. Nikome se neće dozvoliti da pravi ultimatume i ucijene", kazao je Izetbegović.

Dodao je da se situacija i atmosfera treba relaksirati, a na pitanje, ako komentariše činjenicu da u izradi dokumenta koji je u Predsjedništvu nisu učestvovali predstanvici srpskog naroda, on tvrdi da su to učinili zbog toga što ih je "obeshrabrio" Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Tvrdi da je i "on sada shvatio stvari i da tako ne treba raditi".

Ponovio je da popustiti sigurno neće i da se treba "vaditi iz ove situacije", te da "valja ohrabriti učesnike da se napravi reducirani ANP".

Kaže da je saradnja Srbije sa NATO-om intenzivnija od saradnje NATO-a i BiH i da može i to biti jedan od uslova da idu ove dvije države paralelno, ali da se u BiH mora zvati ANP i da je to jedan od ustupaka.

Kazao je da težište treba staviti na civilni dio i prihvatiti ono što je prihvatljivo i za NATO.

Na pitanje da li ima najava da se možda do 5. septembra lideri nanovo sastanu, Izetbegović je kazao, da što se njega tiče taj sastanak može biti održan odmah, ali da ga mora inicirati neko drugi, jer je on bio inicijator prethodnog.

"Ako ima nekih novih ideja ja ću se odazvati i danju i noću", rekao je Izetbegović.