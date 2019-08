Izetbegović: Prvo Akcioni plan za NATO, pa sve ostalo

SARAJEVO - Bakir Izetbegović, smatra je da je preambiciozno očekivati da Savjet ministara BiH bude formiran u roku od mjesec dana.

Izetbegović dodaje da je u ovom trenutku najvažnije definisati Akcioni plan za pristupanje te države NATO-u.

Kada, kako kaže, “odvežemo taj čvor”, za njega “nije toliko ni važno” da li će Savjet ministara biti formiran za dva ili dva i po mjeseca. U intervjuu koji će večeras biti emitovan na sarajevskoj BHRT, lider SDA kaže da je najvažnje najpre riješiti pitanje Akcionog plana za članstvo BiH u NATO-u, a kada to završimo “radiće i sve ostalo”.

Naveo je i da je s tim u vezi najvažnije ispoštovati Ustav, zakon i ranije odluke Predsjedništva BiH I Savjeta ministara BiH.

Ako tako ne bude, prema njegovim riječima, BiH će zapasti u još dublju krizu.

Šef dilomatije BiH u novom sazivu Savjeta ministara, rekao je Izetbegović, biće Bisera Turković, s obzirom na to da je odlazeći predsjedavajući najvišeg izvršnog Denis Zvizdić odbio da bude na toj funkciji.

“Mislim da će (to biti Bisera) Turković, a sa Zvizdićem sam razgovarao i on odbija to zbog nekih svojh privatnih planova”, rekao je Izetbegović.

