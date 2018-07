Izetbegović: Put BiH u NATO u Dodikovim rukama

Komentari: 5

DraganRankitic

Turski vođa, IzzetBey mlađi ovde konstatuje: "Imamo 13 ustava, 14 parlamenata, 650 parlamentaraca, 14 vlada, preko 150 ministara i svi se bore za neku vlast." Prema Bakiru IzzetBey-u to je navodno "trebalo da bude jedan privremeni sistem". Tu ima samo jedna kvaka. Nigde u sporazumima iz Vašingtona i Dejtona koje je potpisao i Predsednik SAD Bil Klinton a i njegov suludi babo Ali IzzetBey NE STOJI NIŠTA O NEKAKVOJ PRIVREMENOSTI. Ti sporazumi su bili PERMANENTNOG KARAKTERA i namenjeni da važe dokle god se ne promene po strikto propisanoj proceduri KOJA PODRAZUMEVA SAGLASNOST SVIH, PA I HRVATA I SRBA. Sada mlađani IzzetBey kaže: "To nam valja prevazići i pojednostaviti BiH". A kako će to da izvede, kada Hrvati i Srbi to ne žele, kako bi on hteo. Može dejtonska unija FBiH i RS (bivša Brozova veštačka tvorevina S.R. BiH) sutra da se dramatično pojednostavi. Samo da Bakir i njegov turski sarajevski lobi pristanu na uniju tri savezne države sa jasno definisanim granicama i najvišim stepenom autonomije, t.j. bez ikakvih "zajedničkih institucija" te unije, sem onih striktno propisanih u Dejtonu, ili još bolje i manje od toga. Ali to on ne bi hteo, pa sada bezočno LAŽE kako je njegov babo Ali IzzetBey to potpisivao kao PRIVREMENE SPORAZUME. Ima tih sporazuma na Internetu. Nađite u njima jednu reč "privremen" ili na engleskom "temporary", turski lažovi i ratni huškači. Nema ih, na vašu žalost. Dakle RS će postojati ne 26 godina (kao do sada) nego 126 godina i vi Turci ćete morati da pitate Srbe za sve, pa i za NATO. Ako želite da sami odlučujete, izvolite se otcepiti. Mi Srbi, a verujem i Hrvati, će vas sa zadovoljstvom pustiti da otcepite vaš turski deo FBiH i pravite vašu tursku državu, koja onda može biti član čega god vi hoćete. Ali nas više ni u šta nećete "učlaniti" protiv naše volje. Samo to Bakire treba priznati vašim turskim biračima, koje lažete već tri decenije.