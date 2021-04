Izetbegović: Radije bih umro nego dopustio da genocidaši zavladaju dijelom BiH

SARAJEVO - Bakir Izetbegović, lider SDA, izjavio je da bi radije umro nego da "genocidaši" zavladaju dijelom BiH.

On je to, između ostalog, rekao u intervjuu za O kanal.

"Mome ocu su prebacivali kada je kazao 'mirno spavajte, neće biti rata'. Onda je bilo rata. Ja to izgovoriti neću. Jer ne ovisi to samo niti od Alije niti od Bakira", rekao je Izetbegović.

Dodao je da je spreman stati ispred ljudi ukoliko bude rata.

"Apsolutno. Radije bih danas umro nego dopustio da genocidaši zavladaju dijelom Bosne i Hercegovine. Definitivno. To vam govorim danas za ramazan. Dakle, nema govora da će to napraviti. Mogu početi, ali neće znati kako će to završiti, poručio je Izetbegović.