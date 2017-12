Izetbegović: Sa Srbijom će biti dobro, ali Hrvatska mora da pokaže bolje lice

SARAJEVO - Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović izjavio da će odnosi BiH i Srbije, sa oscilacijama, ići naprijed, a da bi Hrvatska morala da pokaže svoje bolje lice.

"Emocije će možda da unose manje distrakcije u taj proces, ali će u principu relacije Bosne i Hercegovine i Srbije da se dalje stabiliziraju i da se normaliziraju. Na tom putu će biti neophodno riješiti otvorena pitanja kao potpisivanje ugovora o granici, jer mi granicu imamo priznatu i definisanu, ali potreban nam je ugovor", rekao je.

Izetbegović je u izjavi za tursku agenciju Anadolija dodao da su prije nekih 60-70 godina elektrane na Drini po Bosni i Hercegovini izgrađene zajedničkim sredstvima, a po Srbiji - samo sredstvima Srbije.

"Tu stvar treba raščistiti u svakom slučaju. Već decenijama se vodni potencijal Drine i potopljeno zemljište na bosanskoj strani koristi, a da se za to ne dobijaju nikakve naknade. Ima još par stvari koje treba riješiti sa Srbijom i mislim da će odnosi generalno ići u pavom smjeru", rekao je Izetbegović.

Govoreći o odnosima Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon presude bivšim liderima "Herceg-Bosne" Izetbegović je podsjetio da se kroz izjave hrvatskih političara uopšte nisu spominjale žrtve.

Član Predsjedništva BiH smatra kako se izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović o broju povratnika sa stranih ratišta u BiH više neće ponavljati.

"Mislim da je i ona sama shvatila da nije bila u pravu...Dakle, tim preuveličavanjem problema nanijela je štetu Bosni i Hercegovini i uvjeren sam da će se ubuduće suzdržati tako pretjeranih procena", rekao je Izetbegović.

Inicijativu o konferenciji "Dejton 2" ocijenio je dobronamjernom. "To su dobre namjere prijatelja. Vidjećemo kako će na to reagovati Stejt Department. To je vrlo ozbiljna stvar i ne treba te stvari počinjati dok nisu dobro pripremljene. Ukoliko se odluče da idu na takvu stvar onda to zaista ovde u Bosni i Hercegovini treba pripremiti da ne bi akteri pokušali svaki za sebe da izvuku nešto u smislu dovršavanja ratnih ciljeva...", rekao je Izetbegović.