Izetbegović: Sastanak s Vranićem uvijek čudesan, voljela bih da se snima

SARAJEVO - Sebija Izetbegović, direktorica KCUS-a, rekla je na današnjoj pres konferenciji da bi voljela da se sastanak sa predstavnicima Vlade KS snimao pa da javnost vidi o čemu se pričalo.

"Odlučila sam da odem na taj sastnaak jer sam legalista, mada mislim da bi bilo mnogo bolje da je ministar prihvatio naš poziv i došao u Klinički centar da se uvjeri u stanje. Dobila sam poziv jutros u 8.10 i ja sam to uradila. Ne mogu reći kakav je sastanak, čudesan je uvijek sastanak sa Vranićem", rekla je ona.

Dodala je da ih ministar Vranić pozvao zbog dva pisma koja su se pojavila u javnosti i da je javnost uznemirena.

"Rekao je to nije tako bitno, ali bitno je, možda vi ne mislite da je to bitno. Tako je počeo taj sastanak i žao mi je što se ti sastanci sa ministrom Vranićem ne snimaju. Počeli smo govoriti o pismima koja su plasirana u javnost putem nekih portala i medija. Rekla sam da je pismo predmetom policijske istrage, tužbe smo uputili i tražićemo ko je napisao to pismo. To pismo nije upućeno direktorici, pismo je anonimno i nije relavantno", kazala je Izetbegović i dodala da je pismo potpuno smiješno, da nema potpisnike, rekla je ona.

"Mi ćemo tužiti sve portale, novinare i televizije koje su mahale tim pismom", istakla je ona i dodala da je Edin Forto, premijer KS, rekao:

"U redu profesorice. To pismo ne postoji i izmišljeno je".

Izetbegovićeva je dodala da je rekla kako je to naravno laž i da će biti predmet policijske istrage.

Kazala je i da je Vranić rekao da je Klinički centar jedna tvrđava i da tamo ne može niko da uči.

"Zaboravio je reći da je bio gost, da je radio na Kliničkom i da je za godinu dana imao jednu operaciju. Bio je ljut jer kad sam došla morao je početi raditi", kazala je Izetbegovićeva.

Dodala je da Klinički centar nije država, i da svako može da uđe.

"Slobodan je svako ko ima akreditivu da uđe. Imala sam već SIPA, ljudi su ušli, tražili dokumentaciju, izuzeli sve što je trebalo. Klinički centar poštuje pravi zakon. Najgore je namjerno, politizirnao uznemiravanje javnosti", rerkla je Izetbegović.

Priznala je da ima pismo interne prepiske koje problematizira respiratore.

"Danas smo dobili pitanje od minsitra Vranića zašto ne povučete sve respiratore. Rekli smo da nije problem da ih povučemo dok ministri i premijer ne kažu da ih ne povučemo. Međutim, dok god imamo verifikaciju od Verlaba u kojoj je navedeno da se ovaj uređaj može koristiti prvenstveno kao stacionaran u intenzivnoj njezi, i u kolima hitne pomoći. Mi ne smijemo povući respiratore i ne želimo snositi odgovornost i plaćati odštetu Kini koja nas može tužiti da smo respiratore proglasili neupotrebljivim a ima sve verifikacije", kazala je Izetbegović.

Dodala je da ni jedna respirator nije ubio ni jednog čovjeka.

"Respirator može ubiti čovjeka ako ne znate s njim rukovati. Respirator nije lijek, on je ventilacijska podrška. Ovi respiratori se koriste u posebnom respiratornom centru sa svim ostalima respiratorima koji su na raspolaganju a njih je 68", rekla je Izetbegovićeva.