Izetbegović: Status kvo dok SNSD ne prihvati da entitet ne može komandovati državom

SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije i Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović rekao je danas u Sarajevu, komentarišući formiranje vlasti u BiH, da će stvar biti status kvo dok SNSD ne odluči da prihvati da entitet ne može komandovati državom.

Komentarisao je izjavu ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i predsjednika SDS-a Mirka Šarovića koji je kazao kako imenovanje novog saziva Savjeta ministara BiH nije moralno pitanje, već isključivo pitanje političkih kapaciteta u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Kako je kazao, ne pregovara on godinu dana sa SDA, već SNSD i Milorad Dodik.

"Šarović je rekao kada bi on to pokrenuo da bi to relativno lako bilo postići - te 22 ruke. Pa vjerovatno je tako. Samo ne znam šta bismo novo dobili. U ovom času imamo Vijeće ministara, koje funkcioniše, mogli bismo slično dobiti, ali ne vjerujem da bi HDZ bio za takvu kombinaciju. Stvar će biti status kvo dok SNSD ne odluči da prihvati da entitet ne može komandovati državom", rekao je Izetbegović.

Naveo je da se mora poštovati Ustav, vladavina zakona.