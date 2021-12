Izetbegović: Sve ćemo im poništiti na Ustavnom sudu

SARAJEVO - Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za petak posebnu sjednicu o vraćanju nadležnosti, a lider SDA Bakir Izetegović kaže da je to "ćorsokak".

"Oni to znaju, rade političku agendu, a mi ćemo to poništiti na Ustavnom sudu. Slijedi politička i pravna borba koju je otvorio (Milorad) Dodik, sve će biti vraćeno na nulu", rekao je Izetbegović u intervjuu za sarajevsku N1 tv.

Na pitanje da li se plaši sukoba, Izetbegović tvrdi da u BiH uvijek može doći do sukoba, ali da pravog razloga za to nema.

"Srpski narod jako komotno živi u BiH. Vlada nad ostalima na 49 odsto teritorije. Kakav je razlog da krenu u nešto što to može da pokvari? Nema razloga. Mislim da ljudi u RS nisu spremni", rekao je Izetbegović.

Smatra da Dodik izgra, kako kaže, "rizičnu igru" u kojoj ne može da pobijedi.

"Ne može podijeliti BiH, neće mu proći pokušaj vraćanja nadležnosti. On će na tome da gradi kampanju. Ako bude nastavio to da radi i da prelazi crvenu liniju, doći će do sankcija, a onda i krugu oko njega. U ovom času je to diplomatski odgovor. Pokušavaju ga smire i da mu daju nešto", rekao je Izetbegović.

Za Hrvate je rekao da "imaju frustraciju jer ne mogu da izaberu jednog člana Predsedništva".