Izetbegović: Trebaće nam jača podrška visokog predstavnika

Za snažnije reforme potrebna je jača podrška međunarodne zajednice, smatra predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović prisustvovao je juče u Briselu, na poziv predsjednika Evropskog parlamenta Davida Sasolija, 2. samitu predsjednika parlamenata zemalja Zapadnog Balkana i Evropskog parlamenta.

"Trebat će nam jača podrška novog visokog predstavnika jer i u ovom vremenu pandemije i ograničene komunikacije mi smo napravili izvjesne pomake, koji su prepoznati, poput izbora u Mostaru. Sada bismo za vrijeme jedne intenzivne komunikacije s predstavnicima Evropske unije mogli tretirati krucijalne stvari - VSTV, javne nabavke, bitne za dobijanje kandidatskog statusa", kazao je Izetbegović za "BHT".

Cilj je da se ove godine dođe do kandidatskog statusa, dodao je i rekao da će vidjeti kako.

"Imamo Interresornu grupu, ali mislim da bez snažne podrške predsjednika parlamantarnih stranaka sama po sebi Interresrona grupa neće moći uraditi posao. Potrebno je uključivanje cijelog seta političara i potreban je snažniji angažman međunarodne zajednice", izjavio je on.

Izetbegović kaže da prema njegovom mišljenju dosadašnji angažman dva predsjednika stranaka i dvojice ambasadora od početka nije imao šansu.

"Rezolucija Evropskog parlamenta kaže da se trebamo držati isključivo onog što presude Suda za ljudska prava u Strazburu sadrže, a ne po našim običajima širiti na druge teme koje političarima odgovaraju. On kaže kako će među domaćim političarima biti snažnije volje za reforme te vjeruje da će doći do dobijanja kandidatskog statusa do kraja ove godine", zaključio je on.