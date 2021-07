Izetbegović: Tužilaštvo se bavi politikom i to pozicioniranim Bošnjacima

SARAJEVO - Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović je, komentirajući hapšenje direktora Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) Osmana Mehmedagića, kazao Feni da je to "jedna nevjerovatna upornost Tužilaštva BiH, odnosno tužioca koji se bavi direktorom OBA".

"Mislim da je ovo četvrti pokušaj da se kriminalizira i da se kompromituje direktor OSA. Tužilaštvo se, na žalost, sve više bavi politikom i to se bavi Bošnjacima pozicioniranim. Jer imamo procese koje vodi Tužilaštvo u odnosu na naša dva ministra, Biseru Turković i Selmu Cikotića, u odnosu na našeg premijera, to je ishodilo procesom, tužbom. Uporni pokušaji da se kriminalizira direktor OSA, bave se Kliničkim centrum", naveo je Izetbegović.

Kaže da u isto vrijeme "prolaze vozovi" kada su upitanju Srbi i Hrvati.

"Nevjerovatna je stvar da je protuustavni referendum, koji je organizirao SNSD i njihov predsjednik, zataškan. Imamo jako bogate političare diljem BiH, vidimo njihova bogatstva, niko se time ne bavi, ali se ulazi u kuću direktora OSA, nosioca Zlatne policijske značke, zaslužnog patriote, ratnog vojnog invalida da bi dokazivao kako je nakon 40 godina karijere izgradio kuću, otkud mu diploma itd.", kazao je predsjednik SDA.

Dakle, dodao je on, Tužilaštvo se odveć bavi politikom i "to konkretno Bošnjacima i to će morati prestati".

Istakao je da "nam treba profesionalan, kvalitetan pravosudni sistem, a ne ovo što sada živimo, u ovom času".

Po njegovim riječima, Osman Mehmedagić se "službama u susjednim zemljama zamjerio".

"Dakle, mi znamo od početka odnos službe u Srbiji i susjednih zemalja. Onda, ovdje u BiH mnogima je on bio 'trn u oku', dakle nacionalistima, onima koji ne vole ovu zemlju. Tako da je to jedan koloplet interesa i motiva gdje su antibosanski prvi, oni prednjače, a onda imate i neku unutarbošnjačku borbu za vlast, za dominaciju, pa se to dvoje spojilo, sabralo i pomnožilo i imamo ovu situaciju koju u ovome času imamo. Uvjeren sam da će Mehmedagić i iz ove situacije izaći isto kao što i u prethodna tri slučaja nisu uspjeli, isto tužilaštvo, isti tužilac. Uporno pokušavaju da ga kompromitiraju, mislim da to neće uspjeti", kazao je Izetbegović.