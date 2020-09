Izetbegović: Zagreb poslao lošu poruku pozivajući samo Dodika

SARAJEVO - Bakir Izetbegović, predsjednik SDA i predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, komentirao je posjetu Milorada Dodika, člana Predsjedništva BiH Zagrebu, odnosno poziv Zorana Milanovića, predsjednika Hrvatske i Andreja Plenkovića, premijera Hrvatske.

"Politika koju Dodik vodi je politika blokada, vrijeđanje Hrvata i Bošnjaka koje je nedavno nazvao ustašama i balijama. Dodik nije u ovom momentu predsjedavajući BiH. Pozvati Dodika zaobilazeći Džaferovića je loše, to je podrška politici koju Dodik predstavlja, a to je loša politika. Vidjećemo kakvi će zaključci današnjeg sastanka biti i da li će me oni demantovati. Zvao me je Milanović, a i Plenković, rekao sam im to, oni smatraja da treba razgovarati, pa vidjećemo", kazao je Izetbegović.

Dodik će boraviti danas u zvaničnoj posjeti Zagrebu, gdje će se sastati sa predsjednikom Hrvatske Zoranom Milanovićem i premijerom Andrejem Plenkovićem.

Sastanak Dodika sa Milanovićem predviđen je u 16.00 časova, a sa Plenkovićem u 17.30, najavljeno je iz kabineta srpskog člana Predsjedništva BiH.

Prethodno, srpski član Predsjedništva sastaće se u 14.00 časova sa Njegovim visokopreosveštenstvom mitropolitom zagrebačko-ljubljanskim Porfirijem.