Izetbegović i Čović: Ništa ne može biti ostvareno bez trećeg partnera

SARAJEVO – Međunarodni zvaničnici u BiH razgovaraju sa savjetnicima članova Predsjedništva kako bi se prevazišla kriza zbog neformiranja izvršne vlasti u BiH i kako bi konačno sjeli i dogovorili se oko imenovanja predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.

Izjavio je to nakon sastanka članova Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović, predsjedavajući Doma naroda BiH i lider SDA.

On je rekao da bi potencijalni predsjedavajući trebao da iznese plan rada te da se što prije usvoji budžet institucija BiH zbog toga što veliki broj sporazuma i ugovora, koji su vrijedni više od milijarde KM, čekaju na realizaciju.

Izetbegović ističe da bi "bošnjačko bosanska strana bila zadovoljna kada bi se napravio neki minimalni ANP koji bi uključio civilni dio i nešto minimalno vojnog dijela kojim bi bila zadovoljna treća strana" te da je jedino rješnje da se provede sporazum od 5. avgusta ove godine.

Dragan Čović, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH i lider HDZ, je rekao da ništa ne može biti realizovano bez trećeg partnera te da bi trebalo da se u što skorije vrijeme sastanu i dogovore.

"Ne smijem reći hoće li to biti za sedam do deset dana jer kad god sam to rekao trajalo je sedam do deset mjeseci tako da ću reći da bi trebalo ovih dana", rekao je Čović.

Zaključili su da rad na socijalno-ekonomskim pitanjima treba biti intenziviran, te da je potrebno usvojiti budžet, te što prije odblokirati rad parlamentarne skupštine.

