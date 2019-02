Izetbegović i Čović: SNSD nezaobilazan partner u formiranju vlasti

SARAJEVO - Dom naroda Federacije BiH mogao bi biti formiran polovinom naredne sedmice, dok bi koalicije na državnom nivou mogle biti definisane prvom polovinom narednog mjeseca, zaključak je sa sastanka delegacija SDA i HDZ-a BiH koji je održan danas. Delegacije su se takođe složile da je SNSD nezaobilazan partner u formiranju vlasti na državnom nivou.

"Cijenim da ćemo prvom polovinom marta imati definisane koalicije. Bilo je riječi i o prioritetima, a to su evroatlantski put, NATO put, razvoj privrede, brzo kreiranje radnih mjesta, infrastruktura, zaustavljanje odliva mladih", rekao je Bakir Izetbegović, predsjednik SDA i dodao:

"Poseban detalj bila je tema konstituisanja novog saziva Doma naroda FBiH i u prvoj polovini sljedeće sedmice ćemo imati formiran Dom naroda tako da ćemo imati budžet. Atmosfera na sastanku je bila dobra i mislim da idemo u pravom smjeru".

Govoreći o Savjetu ministara BiH Izetbegović je rekao da mjesto predsjedavajućeg pripada SNSD-u.

"Naravno da mjesto predsjedavajućeg pripada SNSD-u, ali i mi imamo pravo tražiti da se donesu određene strategije. Očekujemo od partnera da se nešto uradi. Mislim da i to treba biti dio dogovora sa SNSD-om", rekao je Izetbegović.

Lider HDZ-a BiH Dragan Čović naglasio je da je saradnja HDZ-a i SDA bitna za napredak i očuvanje BiH.

"Na tom trebamo zajedno raditi. Kada je riječ o evroatlanskom putu ja sam iznio stav HDZ-a da za nas on nema alternative šta god ko špekulirao. Kada je riječ o evropskom putu uvjereni smo da je kandidatski status trebao biti prošle godine i mislimo da je aktiviranje MAP-a trebalo biti prošle godine. Što se tiče uspostave vlasti, to na nižim razinama ide lakše, a što se tiče Vijeća ministara to treba uraditi šro prije bez uslovljavanja bilo koga. Na federalnoj razini to će biti čim CIK da službenu odluku i čim se objavi u Službenom glasniku, a mislim da će to biti do kraja idućeg tijedna. Držim da za to imamo dovoljnu većinu klada je u pitanju federalna razina vlasti", rekao je Čović.

On je dodao da je razgovarao i sa predsjednikom SNSD-a i da smatra kako je ova stranka nezaobilazan partner u formiranju vlasti.

"Mi smo razgovarali sa svim partnerima unutar bošnjačkog i srpskog naroda. Ono što smo kao rezultat dobili voljom građana je da je SNSD nezaobilazan partner i sa svojim kapacitetom koji ima, već imate formiranog srpskog partnera. Što se mene tiče SNSD je partner", rekao je Čović.